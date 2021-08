La Turchia combatte le inondazioni del Mar Nero, il bilancio delle vittime sale a 27 Reuters

L’alluvione ha danneggiato l’infrastruttura elettrica e causato interruzioni di corrente in circa 330 villaggi. L’AFAD ha aggiunto che cinque ponti sono crollati e molti altri sono stati danneggiati, causando la chiusura delle strade. Anche parte della strada è stata spazzata via.

Il filmato dei primi momenti dell’inondazione nel distretto di Bozkurt di Kastamonu ha mostrato che il fiume era in piena con inondazioni in rapido movimento, distruggendo alberi e trascinando via veicoli.

© Reuters. Il 12 agosto 2021, nella città di Bozkurt, nella provincia di Kastamonu, in Turchia, i membri della squadra di ricerca e soccorso hanno evacuato la popolazione locale durante un’alluvione che ha travolto la città del Mar Nero in Turchia. La foto è stata scattata il 12 agosto 2021. Onder Godez/Ministero degli Interni 2/5

