La Turchia condanna la sentenza della Corte di giustizia europea sul divieto dell’hijab come violazione della libertà Reuters

Ankara ha ripetutamente accusato i paesi europei di non fare abbastanza per prevenire la discriminazione contro i musulmani e ha affermato che inizierà a pubblicare un rapporto annuale su quelli che definisce esempi di islamofobia in tutto il mondo.

Il partito AK del presidente turco Tayyip Erdogan è salito al potere nel 2002, incorporando l’approccio del mercato democratico filo-occidentale, tollerando le critiche degli alleati occidentali. L’anno scorso i leader di Stati Uniti, Grecia, Russia e chiese hanno espresso preoccupazione per la mossa del suo governo di convertire l’Hagia Sophia di Istanbul in una moschea l’anno scorso.

“La decisione della Corte di giustizia europea ignora la libertà religiosa e crea una base e una copertura legale per la discriminazione quando l’islamofobia, il razzismo e l’odio prendono l’Europa come ostaggio”, ha affermato il ministero.

Il ministero degli Esteri turco ha affermato in un comunicato che la sentenza è un segnale di un aumento dell’islamofobia, affermando che le donne musulmane in Europa sono sempre più discriminate a causa del loro credo religioso.

La Corte di giustizia europea (CGUE) con sede in Lussemburgo ha stabilito giovedì che le aziende dell’UE possono vietare ai dipendenti di indossare il velo in determinate circostanze se necessario per mostrare ai clienti un’immagine neutrale.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.