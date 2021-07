La valuta del Perù tocca un minimo storico, le obbligazioni scendono a causa di un vuoto nel ministero delle finanze Reuters

2/2 © Reuters. Foto d’archivio: il 15 dicembre 2017, un cambiavalute tiene le banconote del Sol peruviano in una strada nel centro di Lima, in Perù. REUTERS/Mariana Bazo



Autori: Rodrigo Campos, Tom Arnold e Mark Jones

New York (Reuters)-Dopo che il nuovo presidente Pedro Castillo ha nominato primo ministro un membro del suo partito marxista, ma non ha ancora nominato il ministro delle Finanze, dopo aver lasciato quella direzione, la valuta peruviana è scesa al minimo storico, il più grande -day calo in sette anni. Incertezza politica ed economica.

La nomina di Guido Bellido ha offuscato le speranze degli investitori in un governo moderato e ha abbassato i prezzi delle obbligazioni, portando lo spread sui buoni del Tesoro USA rifugio al loro livello più alto in più di un anno.

I dati di Refinitiv mostrano che le obbligazioni emesse nel 2060 sono scese di 2 centesimi rispetto al dollaro USA e sono state scambiate a 88,3 centesimi.Nel 2032, le obbligazioni sono scese di 1 centesimo e i Century Bonds sono scesi di 2,8 centesimi.

L’indice azionario locale è sceso di quasi il 6% al suo minimo intraday, fissando il prezzo di chiusura più basso da novembre. A Wall Street, le azioni delle società finanziarie peruviane Credicorp (NYSE:) e Intercorp Financial Services (NYSE:) sono scese rispettivamente del 16,3% e del 10,1%, mentre la società mineraria Buenaventura è scesa del 5,6%.

La valuta locale Sol è scesa del 3,6% contro il dollaro USA, fissando un minimo storico di chiusura di 4,068 contro il dollaro USA.

Sebbene la banca centrale abbia venduto 293 milioni di dollari per proteggere il sol, il calo è stato ancora il più grande giorno in sette anni.

Gli analisti di Citi hanno affermato in un rapporto che mentre il processo politico si svolge, la valuta peruviana “potrebbe continuare a essere sotto pressione”. “Ci aspettiamo che la banca centrale intervenga per calmare la volatilità”.

La nomina di Bellido giovedì ha indicato che l’influenza del Partito Perù Libero di estrema sinistra sul governo Castillo potrebbe durare fino al 2026.

“Potrebbe essere troppo presto per trarre conclusioni, ma l’inizio non è positivo”, ha affermato Sailesh Lad di Axa Investment Managers.

“Pensiamo che ci sarà volatilità, ma non credo che il panico sia già iniziato, siamo in una fase in cui (gli investitori) devono uscire dal paese”, ha detto Ladd. “Allo stesso tempo, non abbiamo ancora raggiunto la fase in cui vediamo opportunità”.

Lo spread tra le obbligazioni in valuta forte del Perù e i buoni del Tesoro degli Stati Uniti rifugio sicuro sull’indice JPMorgan Chase (NYSE:) EMBI Global Diversification Index è aumentato di quasi 30 punti base a 200 punti base la scorsa settimana, il divario più grande dal maggio 2020.

JPMorgan Chase ha affermato in un rapporto che la mancata nomina da parte di Castillo del Segretario del Tesoro ha aggravato le preoccupazioni degli investitori.

Diego W. Pereira della banca ha scritto: “La situazione politica estremamente atipica rafforza la nostra richiesta di scenari persistenti caratterizzati da incertezza politica, istituzionale ed economica”.

Il costo dell’assicurazione contro un default del debito in dollari peruviani è salito al livello più alto in più di un anno, superando i 102 punti base dagli 84 punti base all’inizio di questa settimana.

Giovedì sera, Castillo ha prestato giuramento nella maggior parte del suo gabinetto, ma Pedro Frank, il beniamino dei lavori finanziari e l’economista moderato di sinistra, ha lasciato la riunione poco prima della cerimonia, suscitando le domande della gente sul fatto che lui Query di rifiuto o perdita di lavoro all’ultimo minuto.

Castillo si trova di fronte a un equilibrio tra il mantenimento della fiducia degli investitori e il miglioramento della vita della maggior parte delle basi rurali che hanno votato per lui. Ha detto che spera di aumentare le tasse per le compagnie minerarie e finanziare le riforme sanitarie e dell’istruzione.

“Un possibile cambiamento costituzionale, e quindi il suo risultato finale, potrebbe ostacolare gli investimenti a lungo termine perché le aziende dovrebbero essere caute”, ha affermato l’economista Andre Loes (Andre Loes). Morgan Stanley (Borsa Valori di New York:).

“Il restante supporto per la crescita è lo sfondo esterno, ad eccezione dei principali prodotti di esportazione del Perù, i cui prezzi potrebbero scendere a causa del calo della domanda, e lo sfondo esterno dovrebbe rimanere stabile”.

Il Perù è il secondo produttore di rame al mondo.Il suo obiettivo di deficit fiscale per il 2022 potrebbe essere rivisto al rialzo.Si stima che circa 4 miliardi di dollari di obbligazioni esterne saranno emesse nella seconda metà del 2021. Ha detto Sebastian Vargas Barclays (LON:) ha scritto nelle note.