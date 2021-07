La vedova del presidente haitiano afferma che gli oppositori interni hanno cospirato per assassinare

La vedova del presidente Jovenel Moïse ha accusato gli oppositori interni del leader haitiano di aver organizzato il suo assassinio perché il pubblico ministero ha convocato importanti personalità economiche e politiche per ricevere inchieste relative all’omicidio.

Martine Moïse è stata gravemente ferita nell’attentato della scorsa settimana e ha parlato in creolo in Florida, dove stava ricevendo cure ospedaliere.

Ha detto: “A causa delle strade, dell’acqua, dell’elettricità, dei referendum e delle elezioni di fine anno, hanno inviato mercenari per uccidere il presidente e la sua famiglia a casa sua in modo che il paese non si trasformasse”. sabato Inviato un messaggio audio.

Gli investigatori stavano interrogando i membri della squadra di sicurezza del presidente quando una squadra di 28 mercenari principalmente colombiani ha fatto irruzione nella residenza privata di Mois nei sobborghi di Port-au-Prince nelle prime ore di mercoledì mattina e si è rivolta al capo 53enne.

Mentre politici, ricchi leader d’affari e potenti capi di bande competono per il potere tra violenze crescenti e terribile carenza di cibo e carburante, questo omicidio minaccia di far precipitare Haiti, il paese più povero delle Americhe, nel caos.

Il primo ministro ad interim Claude Joseph ha cercato di mantenere il controllo e finora ha chiesto alle Nazioni Unite e alle forze armate statunitensi di aiutare a proteggere le strutture critiche, ma ha fallito. I politici dell’opposizione hanno nominato venerdì il proprio leader di transizione, il presidente del Senato, Joseph Lambert, e hanno detto al primo ministro ad interim di dimettersi, pensando che non avesse legittimità.

Dalla morte di Moise, c’è stata confusione su come scegliere un leader ad interim. Dopo un controverso emendamento nel 2012, due diverse versioni della costituzione fornivano formule concorrenti, e il presidente della Corte Suprema (un possibile successore) è morto a causa del coronavirus il mese scorso. Allo stesso tempo, dopo che l’anno scorso sono scaduti i termini di tutti i sindaci e della maggior parte dei deputati e non si sono svolte nuove elezioni, nel Paese sono rimasti solo 10 eletti, tutti senatori.

Le potenze internazionali sono caute nel farsi coinvolgere ad Haiti.Dopo decenni di disordini politici e molteplici disastri naturali, Haiti ha lottato per cercare stabilità e crescita. Quest’isola caraibica con una popolazione di 11 milioni di abitanti fa molto affidamento sulle rimesse e sugli aiuti internazionali delle diaspore haitiane.

Secondo il nuovo rapporto, il procuratore di Port-au-Prince Bedford Crowder ha ordinato a cinque celebrità haitiane di comparire in tribunale lunedì mattina per essere interrogate in relazione all’omicidio. Includono il leader dell’opposizione e figura d’affari Reginald Boulos e l’ex senatore e candidato presidenziale Steven Benoit.

Bulos ha dato Un’intervista Condannando l’assassinio e negando la responsabilità mercoledì, ha detto: “Non credo che l’opposizione oggi sia in grado di ritirarsi da una missione così ben organizzata”.

Prima della sua morte, Moise ha affermato che stava combattendo avversari politici e magnati degli affari locali mentre cercava di ripulire i contratti governativi. Tuttavia, lo stesso defunto presidente è stato accusato di corruzione e avrebbe derubato milioni di dollari da un programma di sussidi petroliferi venezuelani. Ha negato queste accuse.

Rispettati

La gente ora è sempre più preoccupata che le potenti bande criminali di Haiti rafforzeranno il loro controllo delle strade in assenza di un governo efficace.

Uno dei capi delle bande più potenti del paese, l’ex ufficiale di polizia Jimmy “Barbecue” Cherizil ha accusato la polizia e i politici dell’opposizione di colludere con la “borghesia puzzolente” per uccidere Mois e ha chiesto “violenza legale” per costringere i magnati locali al generale al paese.

Cherizier è Sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti L’anno scorso, almeno 71 persone sono state uccise e più di 400 case sono state distrutte a causa della sospetta pianificazione del massacro della baraccopoli del 2018. Il ministero delle Finanze ha dichiarato che il corpo della vittima è stato trascinato dall’altra parte della strada, bruciato, mutilato e dato in pasto agli animali.

“Questa è una cospirazione nazionale e internazionale contro il popolo haitiano”, ha detto Cherizil in un video discorso sabato, indossando un’uniforme kaki e seduto di fronte alla bandiera haitiana. “Abbiamo detto a tutte le basi di mobilitarsi, mobilitarsi e scendere in piazza per dare il via alla verità sull’assassinio del presidente”.