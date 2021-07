La verità sulle vendite allo scoperto nude

Modulo base Vendita allo scoperto È la vendita di azioni che hai preso in prestito dal proprietario ma che non ti appartengono. In sostanza, consegni le azioni prese in prestito. Un’altra forma consiste nel vendere azioni che non possiedi e che non prendi in prestito da altri. Qui, devi le azioni di vendita allo scoperto dell’acquirente, ma “Impossibile consegnare. “Questa forma si chiama Saldi nudi.

La vendita allo scoperto nudo si riferisce all’atto illegale di vendita allo scoperto di azioni che non sono state ancora determinate per esistere. Di solito, un trader deve prendere in prestito un titolo o confermare che può prendere in prestito prima di venderlo allo scoperto. A causa di varie lacune nelle regole e delle differenze tra i sistemi di negoziazione cartacei ed elettronici, continuano a verificarsi vendite allo scoperto nude.

Queste vendite allo scoperto possono quasi sempre essere effettuate solo tramite opzioni Creatore di mercato Perché presumibilmente hanno bisogno di farlo per mantenere fluidità Nel mercato delle opzioni.Tuttavia, questi market maker di opzioni sono solitamente broker o grandi Hedge Fund I market maker che abusano delle opzioni sono esentati.

Breve ma non consegna

Esiste un’altra forma di vendita allo scoperto, che descrivo come vendita allo scoperto sintetica. Ciò comporta la vendita di opzioni call e/o l’acquisto di opzioni put.Le chiamate di vendita ti fanno sentire negativo delta (Posizioni equivalenti a azioni negative) Lo stesso vale per l’acquisto di opzioni put. Nessuna di queste posizioni richiede azioni prese in prestito o azioni “mancata consegna”.

Una specie di collare Basta venderne uno allo stesso tempo Fuori dai soldi Vengono acquistate un’opzione call e un’opzione put out of the money con la stessa data di scadenza.Un altro modo per vendere allo scoperto è vendere un’azione futuro, Che equivale a vendite allo scoperto nude. Tuttavia, non sono state prese in prestito azioni e non c’erano azioni che non potevano essere consegnate.

Somma anticipata prepagata Scambio A volte utilizzato per la vendita allo scoperto. Tuttavia, queste vengono svolte direttamente tra il cliente e alcune banche o assicurazioni, molte delle quali sono messe in discussione per la loro capacità di fornire garanzie alla controparte.

Tenere una delle posizioni di cui sopra da solo o in combinazione con un’altra posizione ti darà essenzialmente una posizione delta negativa e, se il titolo scende, otterrai un profitto.

Requisiti di margine e rimesse

Ecco cosa succede quando fai quanto segue Vendita allo scoperto Come menzionato prima.Decidi di vendere alcune azioni che non hai perché potresti voler ridurre il rischio di altre azioni Posizione lunga Puoi tenere o voler fare una scommessa nuda che il titolo cadrà.

Ad esempio, prendi in prestito azioni che vuoi vendere allo scoperto e istruisci il tuo broker a vendere 1.000 azioni al prezzo di $ 50. Dopo la vendita, $ 50.000 verranno accreditati sul conto del tuo broker (non sul tuo conto come pensano alcune persone. Questa distinzione è importante). Quindi, devi depositare il margine iniziale richiesto sul tuo conto per assicurare al broker che ci sono fondi nel tuo conto per compensare eventuali perdite che potresti subire in una transazione di vendita allo scoperto.breve Venditore Deve mantenere i suoi requisiti minimi di manutenzione Conto a margineNaturalmente, se il venditore allo scoperto è un broker, il conto del broker e il conto del venditore allo scoperto sono essenzialmente gli stessi.

Il broker presta i proventi delle vendite allo scoperto ad altri clienti con margine per guadagnare interessi.Quella prestatore Quando un broker è un venditore allo scoperto, diventa un venditore allo scoperto. Quando un broker agisce come un market maker di opzioni per vendite allo scoperto nude, non ha bisogno di prendere in prestito azioni, ma raccoglie invece interessi su tutti i proventi per se stesso.

Se il prezzo delle azioni scende dopo aver venduto 1.000 azioni per $ 50 (ad esempio $ 45), allora $ 5.000 verranno trasferiti dal conto del broker al conto del venditore allo scoperto e il venditore allo scoperto può rimuoverlo. Il suo requisito di margine è stato ridotto del 50% di $ 5.000. D’altra parte, se il titolo sale a $ 55, allora $ 5.000 verranno trasferiti dal conto margine del venditore allo scoperto al conto del broker e il requisito di mantenimento minimo per il venditore allo scoperto aumenterà.

Questi trasferimenti di fondi avvengono esattamente allo stesso modo sia che tu stia effettuando una vendita allo scoperto regolare o una vendita allo scoperto nudo.Se hai venduto il telefono o venduto un trasferimento futuro simile Future su azioni singole SingleQuando acquisti un’opzione put e paghi per intero, tale rimessa non verrà effettuata dopo l’acquisto, sebbene il valore del tuo account oscillerà sicuramente con la fluttuazione del valore dell’opzione put.

Tutti i metodi di cui sopra per ottenere delta negativi eserciteranno una pressione sul valore del titolo, simile alla pressione sul prezzo del titolo della vendita diretta di azioni lunghe. Inoltre, questi metodi di vendita allo scoperto sono talvolta utilizzati da coloro che hanno informazioni privilegiate su determinati eventi negativi futuri per realizzare profitti illegali vendendo o vendendo allo scoperto azioni prima che l’evento futuro venga annunciato.La combinazione delle posizioni sopra e posizioni lunghe, dove la somma è netto corto Vengono create posizioni azionarie equivalenti e vengono spesso utilizzate per mascherare l’illegalità affare segreto.

Esperto di media

I venditori allo scoperto nudi appaiono spesso nelle notizie di oggi e sono criticati da giornalisti e altri esperti che affermano che i venditori allo scoperto nudi sono alleati con “spacciatori di voci” causa Incidente Orso Stearns e Lehman BrothersHanno citato il gran numero di “mancata consegna” delle azioni come prova di vendite allo scoperto nude dopo che le azioni sono diminuite. Sebbene le vendite allo scoperto nude si siano verificate dopo il crollo, credono ancora che le vendite allo scoperto nude abbiano causato il crollo in seguito.

A mio parere, coloro che credono che le vendite allo scoperto nude abbiano portato al crollo di Bear Stearns e Lehman Brothers stanno ingannando l’attenzione degli addetti ai lavori Commerciante E i loro alleati manipolatori.

Dopo il crollo di Bear Stearns e Lehman Brothers, un gran numero di azioni “non consegnate” e vendite allo scoperto nude mi hanno fatto credere che ci fosse una spiegazione per questo gran numero di azioni. Tuttavia, questa strategia non ha causato la chiusura di queste società.

Linea di fondo

La vendita allo scoperto può essere effettuata in molti modi. Inoltre, sebbene le vendite allo scoperto nude abbiano una cattiva reputazione nei media a causa di frequenti abusi, non sono così malvagie come dicono i critici.