La vita sotto il dominio dei talebani: “Herat è come una città fantasma ora”

Questo messaggio di testo ha riempito Said di paura. È ampiamente diffuso nel suo dipartimento del servizio civile che tutto il personale maschile deve indossare abiti tradizionali e sospendere il proprio stipendio a tempo indeterminato.

“Non ci sono donne in giro. I talebani hanno chiesto dove sono i soldi nel nostro ufficio”, ha detto Said. Per proteggere la sua identità, Said ha descritto il suo ritorno nell’ufficio.

Da quando i talebani hanno preso il controllo il 12 agosto, questo è solo un segno dei cambiamenti nella vita a Herat, la terza città più grande dell’Afghanistan.

Questi scorci forniscono una prima indicazione di come i gruppi militanti governeranno l’Afghanistan dopo aver preso il controllo e se manterranno le loro promesse Relativamente mite Rispetto al regime autoritario teocratico dei talebani che governava il paese 20 anni fa.

I residenti che hanno parlato al telefono con il Financial Times hanno affermato che poco dopo l’occupazione della città, la maggior parte dei negozi nel vecchio bazar della città è stata riaperta.

Tuttavia, nonostante i segnali di graduale ritorno alla normalità, la gente del posto ha espresso anche un generale senso di ansia. Soprattutto le donne ora vivono nella paura. Fatta eccezione per coloro che lavorano nel settore sanitario, la maggior parte delle persone è rimasta a casa dal crollo della città.

“Herat è come una città fantasma ora. Le donne fanno a malapena il pendolare e le pattuglie talebane sono armate di armi che la gente trova intimidatoria”, ha detto un giornalista il cui padre è stato ucciso dai talebani quest’anno. “I parchi costruiti negli ultimi anni sono ormai deserti”.

L’intero Afghanistan sta affrontando un futuro incerto.L’ex governatore della banca centrale ha avvertito Le prospettive finanziarie sono “terribili”La Banca Mondiale ha smesso di finanziare il Paese questa settimana e il Fondo Monetario Internazionale ha sospeso l’accesso alle sue risorse.

Sotto i talebani a Herat, ragazze e ragazzi separati in classe © Aref Karimi/AFP via Getty Images



Nonostante l’aumento dei prezzi di cibo ed energia, per tutta la settimana sono circolate voci secondo cui i salari di Herat saranno dimezzati.

La banca di Herat non ha ancora riaperto e in questa città di 600.000 abitanti c’è un solo bancomat. “Quando funziona, puoi vedere lunghe file”, ha detto un giornalista.

I bagni pubblici e i negozi di barbiere sono già stati aperti, ma secondo un residente, i barbieri ora tagliano solo le acconciature che i talebani considerano accettabili.

La scuola ha riaperto, ma gli studenti maschi e femmine che hanno partecipato a classi miste devono sedersi in aule separate e indossare abiti islamici. L’Università di Herat, uno degli istituti di istruzione superiore più prestigiosi dell’Afghanistan, rimane chiusa.

Rispetto a quando governarono l’Afghanistan dal 1996 al 2001, i leader talebani hanno adottato faticosamente un tono più moderato nelle dichiarazioni pubbliche e hanno imposto interpretazioni crudeli dell’Islam, che hanno suscitato la condanna della comunità internazionale. Trattare le donne E punizioni crudeli come le esecuzioni pubbliche.

Nonostante questo, gli Herat hanno detto che ancora dubitava I talebani più tolleranti.

“Non credo che siamo le uniche persone completamente confuse sul nostro futuro. Anche i talebani non sono estranei alla vita in una città culturale come Herat. Non sanno cosa significhi lavorare nel sistema”, uno Disse la dottoressa a cui era permesso di viaggiare liberamente.

Ha detto che poco dopo aver occupato Herat, circa 100 talebani armati erano di stanza nell’ospedale in cui lavorava, facendolo “sembrare una zona di guerra”, anche se da allora il numero è sceso a circa 20.

“I talebani hanno designato una donna che indossa una copertura islamica per monitorare il personale femminile, per assicurarsi che non si mescoli con gli uomini e per assicurarsi che rispettino la copertura islamica dell’hijab”, ha aggiunto.

I fornitori sono tornati nelle strade di Herat © Mir Ahmad Firooz Mashoof/Anadolu Agency via Getty Images



Un funzionario talebano ha dichiarato in un video ampiamente diffuso sui social media questa settimana di essere consapevole che molti giovani afgani stanno cercando modi per fuggire dal Paese e li ha esortati a non andarsene. Questi giovani sono la “risorsa” del Paese.

Da quando i talebani sono tornati, i colti Heratis si incontrano spesso sorpresi e chiedono: “Perché non te ne sei andato?”, ha detto un altro medico.

Alcuni sono partiti e si sono stabiliti nella capitale Kabul, a circa 650 chilometri a est. Altri che cercavano di lasciare il paese si sono uniti completamente alla scena caotica dell’aeroporto internazionale di Kabul.

Coloro che sono rimasti a Herat hanno dovuto sopportare l’atmosfera terribile.

Un altro giornalista ha raccontato di aver visto un gruppo di combattenti talebani con fucili e fruste in un mercato venerdì scorso dicendo alla gente che non potevano più indossare jeans e magliette.

Il giornalista ha detto che un giovane è stato picchiato per non aver indossato abiti tradizionali e la macchina fotografica di un fotografo è stata confiscata. “Quando usciamo, non sappiamo se affronteremo un talebano duro o un talebano non severo”, ha detto.

Heratis ha affermato di aver notato un miglioramento della sicurezza. I residenti hanno affermato che l’apparente riduzione dei furti e dei borseggi era probabilmente dovuta al fatto che i talebani erano noti per il loro sistema giudiziario medievale, che includeva il taglio delle mani ai criminali.

La scorsa settimana si vociferava che un gruppo di ladri sarebbe stato amputato nello stadio principale della città. Centinaia di persone si sono affrettate a guardare lo spettacolo, ma hanno sentito che non sarebbe successo.

Quando un attivista ha attaccato la sua auto con una frusta e gli ha ordinato di proseguire, Saeed, un funzionario pubblico, è rimasto intrappolato nel traffico vicino allo stadio.

“Herat ha visto una scena del genere per 20 anni”, ha detto, aggiungendo: “Sono pronto a dare la mia vita e lasciare che mia moglie e i miei figli lascino il paese.

“Non voglio che i miei figli crescano sotto la bandiera dei talebani”.