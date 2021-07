La vittoria della Dubai Bank nel tribunale di Abu Dhabi rimane un problema legale per NMC Da Reuters

La DIB non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento e ha preso in prestito circa 400 milioni di dollari da NMC utilizzando una garanzia chiamata conti assicurativi, che è relativa alle spese mediche pagate dalle compagnie assicurative.

“Il nostro obiettivo principale è il prossimo contratto di accordo aziendale. Ciò fornirà il meccanismo più appropriato per garantire un’assistenza ai pazienti di prima classe e risultati benefici per tutti i creditori”.

“Secondo me, il vincitore assoluto di questa fase della causa è la Dubai Islamic Bank”, ha detto il giudice Andrew Smith in un’udienza questa settimana, secondo una trascrizione vista da Reuters.

Tuttavia, i risultati dei procedimenti legali avviati dagli amministratori Alvarez e Marsal nel tribunale dell’ADGM contro uno dei creditori di NMC, Dubai Islamic Bank (DIB), hanno messo in difficoltà l’azienda sanitaria e hanno gettato le basi per ulteriori azioni legali.

Dubai (Reuters)-Un giudice di Abu Dhabi ha deferito ad arbitrato la controversia tra NMC e Dubai Islamic Bank e ha condannato la società al pagamento della maggior parte delle spese legali sostenute dal prestatore.Il caso ha riguardato la ristrutturazione multimiliardaria di NMC Recovery of creditori in Cina.

