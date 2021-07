La vittoria sull’Ucraina mostra che tutto è come va in Inghilterra

Inghilterra 4 Ucraina 0 Roma

Questa potrebbe essere la notte più emozionante Tifoso di calcio inglese Entro 30 anni. Non è entusiasmante come la vittoria per 4-1 in Olanda nel 1996 o la vittoria per 1-5 in Germania nel 2001, ma questo è il punto: oltre all’ansia dei 10 minuti prima dell’intervallo, un’Inghilterra organizzata senza precedenti controllato un grande I quarti di finale del torneo, anche se l’avversario è l’avversario che ha perso lì.

La squadra di Gareth Southgate ha acquisito virtù continentali nel possesso e nel posizionamento, pur conservando le virtù dell’aviazione britannica.In questo ambito potrebbe essere la squadra leader del mondo: sono oggi I tre gol in ritardo a Roma, e quattro degli ultimi cinque gol, derivava dal titolo.Ha raggiunto le semifinali a Wembley Contro la Danimarca Mercoledì, la squadra inglese è stata la prima squadra popolare nella nostra vita a raggiungere le finali di un torneo importante.

Il primo merito va a Southgate.Tutte le scelte del tecnico a Euro 2020 hanno pagato: dopo essere passati al cinque Alla Germania, l’unico gioco di austerità dell’Inghilterra fino ad oggi; la sua apparizione come ospite alla sua formazione in continua evoluzione di giovani creatori nelle prime partite, Jaden Sancho stasera; la sua insistenza su Harry Kane, anche nelle prime tre partite Con tre quarti di gioco, il il centro era invisibile; e quando il Primo Ministro britannico era vago, ha sostenuto la loro decisione di inginocchiarsi e sostenere Black Lives Matter, mantenendo così la lealtà dei suoi giocatori.

ma Cancello sud Ha persino una formazione migliore rispetto alla “Generazione d’oro” nei primi anni 2000.L’unica squadra con una grande forza in Inghilterra in questo torneo è Francia, Chi è uscito presto. Quasi nessun’altra squadra ha 11 giocatori internazionali, ma l’Inghilterra ne ha circa 15, il che consente a Southgate di ruotare a piacimento. Il settore giovanile in Inghilterra ora è molto buono (nel caso di Sancho, in Germania), ei dirigenti possono formare giovani che possano confrontarsi subito con il calcio internazionale.

La cosa più importante è che ha Raheem Sterling: È difficile immaginare un altro giocatore dell’Inghilterra moderna che possa dribblare la palla facilmente come lui. È Sterling ad aprire l’Ucraina con un preciso passaggio di Kane al quarto minuto.

Anche questa squadra ha beneficiato delle prove Euro 2020: Mondiali di Russia 2018. Lì sono arrivati ​​anche in semifinale, ma buttati via nel tradizionale modo britannico: hanno segnato nei primi minuti, poi si sono parcheggiati nella loro area di rigore, e sono andati direttamente in Croazia per cancellare l’assedio fino a quando gli avversari non sono stati Immuni, possesso limitato, inevitabilmente doppietta.

A Roma, la squadra inglese ha dimostrato di aver imparato una lezione da quell’esperienza: dopo che Kane ha aperto le marcature, hanno difeso per lo più 40 yard o più dalla loro porta, hanno passato la palla con pazienza e hanno giocato cinque partite di questo torneo. , ha mantenuto zero gol per la quinta volta.

Finora, tutto per la Coppa dei Campioni 2020 è stato condotto allo stesso modo dell’Inghilterra. Non si sentivano stanchi a causa degli straordinari, e questo viaggio a Roma era il loro unico viaggio all’estero, ei loro avversari erano continenti incrociati. L’Inghilterra non ha ancora incontrato una sparatoria in cui il calciatore deve mostrare il suo calcio di rigore preferito. Non hanno giocatori squalificati o infortunati. Anche se l’Inghilterra è inciampata mercoledì, il percorso principale verso l’Ucraina e la Danimarca per la fase finale è semplice.

L’allenatore francese Didier Deschamps, che ha vinto l’ultima Coppa del Mondo, una volta ha detto che i due giocatori più importanti in una squadra sono il portiere e il centro. Ha spiegato che la partita si decide nella “zona reale” del campo.

Questo è di buon auspicio per l’Inghilterra. Jordan Pickford, che ha segnato un gol, è un “giocatore da torneo” che ha superato il campionato stesso. Stasera è stato quasi perfetto alla Coppa dei Campioni 2020 e ha commesso due errori. Nella fase iniziale, i due gol di Kane, insieme al gol della scorsa settimana contro la Germania, potrebbero consentirgli di superare ostacoli psicologici. Ha trascorso gran parte della sua carriera al Tottenham Hotspur, è l’eroe del club e non ha l’obbligo di vincere trofei.

Per l’Inghilterra, Kane Abituato a ristagnare nei grandi giochi, sapendo che è la forza principale della squadra, e questi giochi determineranno la sua carriera. Nella sconfitta in Coppa dei Campioni 2016 contro l’Islanda, l’ultima classica vergogna dell’Inghilterra, sembrava così nervoso da non riuscire nemmeno a sollevare un calcio di punizione in area di rigore. In Russia, il suo unico tiro negli ottavi è stato un rigore contro la Colombia. Ha iniziato la Coppa dei Campioni 2020 in modo orribile. Se ora è tornato alla forma degli Spurs – ha contribuito con più della metà dei gol e degli assist del club la scorsa stagione – allora l’Europa deve stare attenta.

Non si può negare che l’Ucraina sia l’avversario ideale: una pessima squadra ha perso tre partite su cinque e ha sconfitto la Macedonia del Nord solo in 90 minuti. La loro ambizione a Roma sembra non evitare il fallimento, ma evitare l’umiliazione.

Quali debolezze nella prestazione dell’Inghilterra qui potrebbero dare speranza alla Danimarca e ad altri semifinalisti, Italia E la Spagna? Gli avversari potrebbero voler lasciare che i passanti più deboli dell’Inghilterra Harry Maguire e Kyle Walker ottengano il possesso della palla nella zona di difesa e poi pressarli.

Ma per la prima volta dal 1966, la migliore scommessa per vincere il torneo ora è l’Inghilterra.