La vulnerabilità ransomware di un’azienda IT della Florida colpisce 200 aziende Reuters

L’e-mail inviata all’hacker in cerca di commenti non è stata restituita immediatamente. La US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ha dichiarato in una nota che “sta agendo per comprendere e risolvere il recente attacco ransomware alla catena di approvvigionamento sul prodotto VSA di Kaseya”.

Reuters non è riuscita a contattare un rappresentante di Kaseya per ulteriori commenti. Huntress ha affermato di ritenere che il gruppo di ransomware REvil associato alla Russia – lo stesso gruppo di attori accusati dall’FBI di aver paralizzato il processore di carne JBS il mese scorso – dovrebbe essere responsabile dell’ultima epidemia di ransomware.

John Hammond, un ricercatore di sicurezza senior presso Huntress, ha dichiarato in una e-mail: “Questo è un enorme e devastante attacco alla catena di approvvigionamento.” Si riferiva a una tecnica di hacking sempre più avvincente che dirotta un pezzo di software a centinaia o migliaia di utenti in un tempo.

Kaseya ha dichiarato sul suo sito Web che sta indagando su un “potenziale attacco” al VSA, che i professionisti IT utilizzano per gestire server, desktop, dispositivi di rete e stampanti.

