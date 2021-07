L’abuso razzista di calciatori neri riaccende il dibattito sulla polizia sui social media

Torrente Abuso razzista Dopo che la squadra ha perso domenica nella finale di Euro 2020, l’attacco ai giocatori di calcio inglesi neri ha riacceso il dibattito nazionale sulla regolamentazione della piattaforma dei social media. Boris Johnson ha esortato i boss della tecnologia martedì a “migliorare il gioco”.

Martedì sera, Johnson ha incontrato a Downing Street i manager di piattaforme come Facebook e Twitter, incentrati sugli abusi razzisti all’indomani della sconfitta della squadra di calcio inglese contro l’Italia.

Il portavoce di Johnson ha dichiarato che la prima volta che ha detto al governo un bel giorno prima che l’abuso dei giocatori di colore che non sono riusciti a ottenere sanzioni nelle finali – Marcus Rashford, Sancho e Bukayo Saka – è stato “È completamente vergognoso e Internet ha emerse dallo spazio oscuro.”

Tuttavia, Johnson ha continuato a subire critiche, sostenendo che lui e altri ministri inizialmente non erano riusciti a condannare i tifosi per “inginocchiarsi” e fischiare i giocatori, che era una posizione antirazzista, per coprire gli abusi razzisti della squadra inglese.

La polizia metropolitana ha detto che sta indagando sugli abusi sui social media. Facebook ha detto che sta collaborando con le autorità.

La controversia arriva quando i legislatori chiedono sempre più piattaforme per risolvere i problemi di anonimato online prima di introdurre il disegno di legge sulla sicurezza online del Regno Unito in Parlamento questo autunno.

La deputata del partito conservatore di Stroud, Siobhan Baillie, ha dichiarato che il disegno di legge mira a combattere l’incitamento all’odio e il bullismo e che “il mancato riconoscimento dell’anonimato è un problema”. Baillie ha redatto un nuovo disegno di legge che richiede alle piattaforme di social media di fornire servizi di verifica dell’identità volontaria.

Ha aggiunto: “Se questo disegno di legge non affronta il problema degli abusi anonimi, il pubblico lo troverà presto obsoleto in futuro”.

Più di 640.000 firmatari online hanno fornito ulteriore motivazione per queste proposte petizione Sul sito web del governo britannico, il titolo recita: “Rendi le identità verificate un requisito per aprire un account sui social media”. indignazione e centinaia di migliaia di persone hanno firmato la petizione.

Dopo la finale di Euro 2020, davanti al murale di Marcus Rashford, i tifosi si sono inginocchiati durante la protesta © Danny Lawson/PA

La legge sulla verifica dell’identità sarà introdotta come emendamento alla bozza di legge sulla sicurezza online entro la fine dell’anno. Con il supporto di una dozzina di parlamentari, richiede piattaforme come Twitter, Facebook e Instagram per consentire agli utenti di verificare volontariamente la propria identità, il che significa che il feed può essere filtrato per mostrare solo gli account contrassegnati come legittimi.

Attualmente, l’Online Security Act include un nuovo “dovere di diligenza” che richiede ai siti di social media di adottare misure forti per affrontare gli abusi illegali, comprese azioni rapide ed efficaci contro i crimini di odio, le molestie e le minacce contro gli individui.

Dà al regolatore Ofcom una multa fino a 18 milioni di sterline o il 10% del fatturato globale, a seconda di quale sia più alto. Può anche bloccare l’accesso al sito.

Un portavoce del Ministero del digitale, della cultura, dei media e dello sport ha dichiarato: “Non vieteremo completamente l’anonimato online perché è importante per alcuni gruppi, come quelli che esplorano il proprio comportamento sessuale o subiscono abusi domestici”.

“Tuttavia, tutte le società di social media devono adempiere al loro dovere di diligenza, il che significa impedire ai recidivi di aprire nuovi account e collaborare con le autorità, rendendo più facile trovare persone che aprono account in modo anonimo per abusare degli altri”.

Sanjay Bhandari, presidente dell’organizzazione anti-discriminazione “Kick Out” della Federcalcio, ha affermato che esiste un “esercizio di equilibrio” tra la protezione della libertà di parola e la prevenzione delle molestie.

“La mia paura in questo momento è [the Online Safety Bill] Essendo sminuiti sulla base della libertà di parola, infatti, molti degli emoji e degli abusi che vediamo nel fine settimana non verranno criminalizzati. .. Il conto”, ha detto.

I litigi razzisti hanno anche riacceso le preoccupazioni sull’efficacia della revisione dei contenuti sulle principali piattaforme. Facebook, Instagram e Twitter utilizzano tutti una combinazione di revisori umani e filtri algoritmici per prevenire l’abuso delle loro applicazioni.

Twitter ha dichiarato di aver eliminato più di 1.000 tweet e sospeso in modo permanente alcuni account che hanno violato le sue regole e la maggior parte degli account è stata eliminata attivamente prima di essere segnalata.

Facebook ha dichiarato che un team di revisione dedicato ha il compito di monitorare i post relativi alle finali di Euro 2020 di domenica sera. Tuttavia, anche in situazioni di alto profilo o di alto profilo come le partite di domenica, la squadra non filtrerà preventivamente i commenti prima che appaiano online, nel qual caso viene preso di mira solo un piccolo numero di account.

Apparentemente il sistema automatizzato di Facebook non è riuscito a rilevare alcuni tipi di abusi razziali, inclusi gli emoji, che sono spesso usati in modo più obliquo delle parole, quindi gli algoritmi hanno spesso difficoltà a contestualizzarli.

Proprio questo mese, Instagram ha anche lanciato un nuovo strumento per gli utenti nel Regno Unito, che consente loro di bloccare qualsiasi messaggio diretto o commentare post contenenti determinate parole. Tuttavia, non è chiaro se i giocatori inglesi presi di mira nei giorni scorsi utilizzino il nuovo sistema.

Tracey Chou, la fondatrice di Block Party, si è detta “non sorpresa” che Facebook e Twitter stiano ancora lavorando per risolvere questo problema.

“Questa è un’accusa di investimenti insufficienti in tali questioni per molti anni, e si tratta più di risolvere il problema a livello di prodotto e di sistema”, ha affermato. “Uno dei difetti nella progettazione di questi sistemi di sicurezza online è che attribuiscono la piena responsabilità dell’abuso alla persona bersaglio, il che non funziona quando si verifica un’inondazione del genere”.

Un portavoce di Facebook ha dichiarato: “Crediamo che i passi che abbiamo recentemente annunciato e il lavoro che abbiamo svolto con la polizia aiuteranno a ritenere le persone responsabili delle loro azioni… evitando questi rischi”.

Rapporto aggiuntivo di Samuel Agini