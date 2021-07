L’accelerazione della ripresa degli Stati Uniti mette a fuoco la discussione sulla riduzione della Fed – shareandstocks.com

Il Federal Reserve Board Building su Constitution Avenue a Washington, USA, il 19 marzo 2019. REUTERS/Leah Millis

WASHINGTON, 6 luglio (Reuters)-Quando la Federal Reserve pubblicherà i verbali della riunione chiave del mese scorso mercoledì, potrebbero emergere ulteriori indizi su quando e come la Fed inizierà a ridurre la frenesia degli acquisti di obbligazioni innescata dalla pandemia.

I funzionari della Fed hanno discusso la riduzione di 120 miliardi di dollari negli acquisti di obbligazioni durante la riunione del 15-16 giugno. Da allora, la maggior parte dei politici della Fed è generalmente ottimista sull’economia. A giudicare da molti indicatori, l’economia sta vivendo una recessione globale. Ha innescato il COVID- 19 pandemia.

Alcune persone hanno affermato di ritenere che la recente crescita dell’occupazione e l’inflazione superiore al target rappresentino “un ulteriore progresso sostanziale” nel raggiungimento degli obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi della Fed, che è una misura che consente loro di iniziare a ridurre la scala degli acquisti di asset. Prova delle prestazioni.

I dati dall’incontro possono supportare questa conclusione.

Il tanto osservato rapporto sull’occupazione pubblicato venerdì dal Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti ha mostrato che gli Stati Uniti hanno aggiunto 850.000 posti di lavoro il mese scorso.Dopo due mesi consecutivi di crescita debole, le assunzioni hanno accelerato meglio del previsto. leggi di più

Allo stesso tempo, l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed è salito al tasso annuale più rapido dal 1992, ben al di sopra del suo obiettivo del 2%. leggi di più

Le letture di mercoledì potrebbero fornire maggiori dettagli su quanto i funzionari della Fed pensassero che la banca centrale fosse vicina al raggiungimento dei suoi obiettivi anche prima che fossero pubblicati gli ultimi dati economici. Potrebbe anche rivelare la profondità del disaccordo tra coloro che credono che le recenti letture dell’elevata inflazione siano temporanee o di lunga durata.

“I verbali della riunione saranno sicuramente interessanti”, ha affermato Sam Brad, economista senior presso la Wells Fargo Bank. “Il mercato presterà attenzione a qualsiasi dettaglio sull’appetito da discutere quando è il momento giusto per iniziare il ridimensionamento”.

Quando la domanda

In quella riunione di giugno, molti funzionari della Fed hanno avanzato previsioni di un aumento dei tassi di interesse vicino allo zero. 13 dei 18 decisori ora prevedono che i tassi di interesse saranno più alti nel 2023 e 7 di loro dovrebbero “aumentare i tassi di interesse” già il prossimo anno.

Gli economisti intervistati da Reuters ritengono che la Fed annuncerà una riduzione della scala degli acquisti di asset ad agosto o settembre e ridurrà la scala degli acquisti di obbligazioni a partire dall’inizio del prossimo anno. leggi di più

I funzionari della Fed hanno convenuto che come primo passo prima di aumentare i tassi di interesse, ridurranno la scala degli acquisti speciali di debito. Nel dicembre dello scorso anno hanno fissato la soglia per la riduzione: l’economia deve compiere “ulteriori progressi sostanziali” per raggiungere la massima occupazione e sostenere un’inflazione del 2%.

L’indicatore di inflazione più vicino della Fed è aumentato del 3,4% a maggio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma il numero di occupati è ancora inferiore di 6,8 milioni rispetto a prima della pandemia e la forza lavoro è ancora di 3,4 milioni al di sotto del livello pre-pandemia.

Alcuni politici come il presidente della Federal Reserve di Dallas Robert Kaplan hanno avvertito che il divario occupazionale potrebbe non essere completamente colmato prima che i tassi di interesse debbano aumentare. Dall’inizio della pandemia, più di 2,5 milioni di americani over 55 sono andati in pensione.

L’economista senior di Capital Economics, Andrew Hunt, ha dichiarato: “La forte crescita dei dati sull’occupazione a giugno incoraggerà i funzionari della Fed che chiedono alla Fed di porre fine agli acquisti di asset in anticipo”.

MBS VS Treasury Bond

Il verbale della riunione potrebbe anche far luce su eventuali discussioni preliminari su come la banca centrale intende ridurre gli acquisti mensili di obbligazioni di 80 miliardi di dollari in buoni del Tesoro statunitensi e 40 miliardi di dollari in titoli garantiti da ipoteca.

Nell’ultimo esercizio di questo tipo nel 2014, la scala di riduzione è stata eseguita automaticamente ed efficacemente – le misure di taglio del Tesoro degli Stati Uniti e dell’MBS erano uguali dopo ogni riunione politica – anche se i funzionari hanno affermato che questa non era la strada prevista.

Tuttavia, nelle ultime settimane, alcuni funzionari della Fed sembrano essere in sintonia con i critici che si oppongono alla necessità della Fed di continuare ad acquistare beni garantiti da abitazioni nel caldo mercato immobiliare, avvertendo che la Fed è più disposta a renderlo possibile nel più modo prevedibile.

Ma il presidente della Fed di New York, John Williams, ha sottolineato che spostare l’acquisto da MBS a buoni del Tesoro degli Stati Uniti avrà solo un piccolo impatto sui tassi di interesse dei mutui.

Julia Coronado, ex economista della Federal Reserve e presidente di MacroPolicy Perspectives, una società di consulenza economica, ha dichiarato: “Penso che i fatti che abbiamo sentito… riflettano che non ne hanno ancora discusso”.

Ritiene che alla riunione di luglio, un briefing più sostanziale da parte del personale che sovrintende al piano di acquisto di obbligazioni capovolgerà l’argomento per ridurre i titoli garantiti da ipoteca a un ritmo più rapido. “Una volta che lo staff e la dirigenza della Fed di New York avranno spiegato completamente tutti i problemi, non diranno cose così stupide”.

Segnalato da Lindsay Dunsmuir;

A cura di Dan Burns e Andrea Ricci

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.