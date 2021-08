L’accordo fallimentare di Purdue esonera i proprietari della famiglia Sackler dalla responsabilità per gli oppiacei

I membri della famiglia Sackler, proprietaria della Purdue Pharma, pagheranno 4,5 miliardi di dollari per risolvere il fallimento dell’azienda che ha inventato il potente antidolorifico OxyContin. I prezzi elevati hanno portato alcune ricompense: sopportare le future responsabilità finanziarie nell’epidemia mortale di oppioidi negli Stati Uniti.

Il rilascio proposto apre una funzione della legge fallimentare degli Stati Uniti per proteggere la terza parte dal contenzioso anche se la terza parte non presenta istanza di fallimento. I critici affermano che la clausola consente ad attori potenti di utilizzare il sistema legale per evitare la piena responsabilità.

Tutte le parti, compresi i due dipartimenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la città natale della Purdue University del Connecticut, hanno parlato. Ma l’accordo sembra essere approvato dal giudice di bancarotta federale di New York Robert Delane in un’udienza che inizierà alla fine di questa settimana.

La Purdue University ha presentato istanza di protezione dalla bancarotta nel 2019 perché ha combattuto con comuni, stati, individui e altri per il suo ruolo nell’overdose da oppiacei, che ha causato quasi 500.000 morti. L’accordo proposto trasferirà le attività della Purdue University a una società di nuova costituzione che svilupperà trattamenti per l’abuso di oppiacei e produrrà farmaci non correlati al sollievo dal dolore.Il denaro dei Sackler finanzierà l'”Emission Reduction Trust” per finanziare mirati La crisi degli oppiacei E risarcire le vittime.

In cambio, il rilascio proteggerà i proprietari della famiglia della società da future cause civili, anche se non sono debitori nella procedura fallimentare.

Queste concessioni a terzi cosiddetti non debitori hanno avuto origine negli anni ’90, quando il Congresso ha approvato una legge per proteggere le compagnie di assicurazione dal fallimento delle società industriali che si trovano ad affrontare la responsabilità dell’amianto.

Ma in seguito i giudici hanno iniziato a concedere rilasci di terzi più liberamente, in particolare per le società di private equity accusate dai creditori di aver ceduto i beni delle società in portafoglio che sono entrate in tribunale per i fallimenti.

Ora, i membri della famiglia Sackler proprietaria della Purdue University riceveranno una protezione simile, una prospettiva che alcune persone trovano inquietante. Il Trustee degli Stati Uniti, un dipartimento del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ha scritto in un recente documento del tribunale fallimentare che “il rilascio della famiglia Sackler viola la Costituzione degli Stati Uniti” e ha aggiunto che “la famiglia Sackler sarà autorizzata ad acquistare centinaia di individui sono stati dimessi dall’ospedale perché non hanno effettivamente richiesto la procedura fallimentare durante la crisi degli oppioidi, e di assoggettarsi alle regole di trasparenza e protezione dei creditori che ogni consumatore e debitore aziendale che ha presentato istanza di fallimento deve rispettare”.

Allo stesso modo, l’avvocato degli Stati Uniti Audrey Strauss per il distretto meridionale di New York ha presentato una lettera al tribunale fallimentare, affermando che il rilascio “ha violato il giusto processo” e ha privato le vittime di oppiacei dei loro “diritti di proprietà”. . Il procuratore generale del Connecticut William Tong, che fece causa alla Purdue University e ai membri della famiglia Sackler, si lamentò che l’accordo avrebbe invalidato il “potere di polizia” sovrano del suo stato.

Il giudice Drain ha temporaneamente sospeso la causa contro i Sackler nella prima parte del caso del capitolo 11, sperando di raggiungere un accordo reciprocamente concordato attraverso la mediazione. Purdue ritiene che un’esenzione permanente dalla responsabilità di Sackler sia ragionevole perché aiuterà a garantire che i membri della famiglia e l’azienda diano un contributo significativo alle vittime degli oppiacei. Lo studio legale di Purdue, Davis Polk & Wardwell, ha avvertito che se non ci sarà un accordo transattivo globale approvato dal tribunale, ci saranno “corse giudiziarie” e contenziosi “distruttivi”.

Purdue ha dichiarato che il piano di riorganizzazione fallimentare della società “ha ottenuto il sostegno di oltre il 95% dei creditori votanti e di quasi il 97% dei creditori statali e locali”, affermando che il suo livello di sostegno è “senza precedenti”.

Un portavoce della famiglia Sackler ha dichiarato: “La risoluzione proposta ha un sostegno schiacciante da parte del governo e dei creditori privati. È un passo importante per fornire risorse sostanziali alle persone e alle comunità bisognose. La famiglia Sackler spera che questi fondi siano disponibili. Aiuto raggiungere questo risultato.”

In un documento del tribunale, i discendenti del defunto Mortimer Sackler hanno dichiarato che se non ci sarà un rilascio legale, le famiglie “non accetteranno e non possono accettare di fornire i fondi necessari per il programma”.

“La famiglia Sackler crede fermamente che se la causa può essere conclusa, alla fine si dimostrerà corretta”, hanno scritto. “Ma l’onere di difendere questa causa sarà spietato; il costo della difesa sarà enorme; poiché 750 attuali querelanti e innumerevoli altri futuri querelanti competono per il verdetto, il caos che segue non può essere sottovalutato”.

Anche alcuni critici del processo fallimentare di Purdue hanno espresso accordi con la risoluzione proposta. Leticia JamesIl procuratore generale dello Stato di New York ha dichiarato che “la famiglia Sackler ha usato tutte le tattiche dilatorie possibili e ha abusato della corte per proteggere la propria cattiva condotta”.

Tuttavia, a luglio, New York e altri luoghi hanno firmato un aumento Piano di liquidazione I Sackler hanno accettato di rinunciare al controllo della fondazione di famiglia e di non cercare alcun diritto di denominazione nelle istituzioni culturali. Il nome di Sackler attualmente abbellisce diversi musei famosi tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York.

“Sebbene questo accordo non sia perfetto, stiamo accelerando la fornitura di 4,5 miliardi di dollari di finanziamenti alle comunità devastate dagli oppioidi”, ha affermato James quando l’accordo è stato concluso.

Un consulente fallimentare a lungo termine che rappresenta la società ritiene che un compromesso globale per risolvere il contenzioso civile sia ancora il miglior risultato. “Se i creditori non sono soddisfatti della donazione di Sackler, possono insistere per chiedere di più o votare per porre il veto alla loro approvazione”, ha affermato il consulente.

Purdue ha pagato miliardi di dollari nello scandalo OxyContin.Lo scorso autunno essere d’accordo Si è dichiarato colpevole di tre reati federali, tra cui frode negli Stati Uniti, e ha pagato $ 3,5 miliardi di sanzioni penali e $ 2 miliardi di confisca. La società ha anche accettato di pagare $ 2,8 miliardi per saldare la sua responsabilità civile federale. La Purdue University aveva già ammesso nel 2007 le accuse federali di commercializzazione impropria di OxyContin.

Nessun membro Famiglia Sackler È stato accusato penalmente per OxyContin. L’accordo in sospeso davanti al giudice Drain non impedirà al governo di sporgere denuncia penale in futuro.

Un documento rilasciato con l’accordo di dichiarazione di colpevolezza dell’azienda per il 2020 affermava che tra il 2013 e il 2018 diversi membri della famiglia “hanno approvato un’iniziativa che ha rafforzato il marketing per i prescrittori ad alte dosi, con conseguente mancata prescrizione di OxyContin. È sicuro, inefficace e non necessario dal punto di vista medico”. .

Nel 2020, la pertinente Sacramento ha accettato di pagare una multa civile federale di $ 225 milioni quando Purdue ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Sebbene i membri della famiglia Sackler abbiano pagato miliardi di dollari, alcuni ritengono che, mentre la bancarotta volge al termine, utilizzino i meccanismi del sistema giudiziario a proprio vantaggio. Secondo un’analisi commissionata da Davis Polk, tra il 2008 e il 2019, i membri della famiglia hanno ricevuto una distribuzione netta di cassa di 10,3 miliardi di dollari dalla Purdue University.

“I tribunali e i casi non devono essere solo equi, ma devono anche essere equi nei confronti del pubblico. Da questo punto di vista, il fallimento di Purdue Pharmaceuticals ha problemi di pubbliche relazioni”, ha affermato Melissa Jacoby, professore di diritto fallimentare presso l’Università del North Carolina.

Il procuratore generale del Connecticut Tang ritiene che la riorganizzazione di Purdue sia stata erroneamente confusa con la famiglia Sackler di fronte al sistema giudiziario. “I Sackler hanno brillato nella crisi degli oppioidi. Questo risultato mostra che le persone potenti in questo mondo possono farla franca.”

Alla fine di luglio, la senatrice Elizabeth Warren e altri membri del Congresso hanno presentato un disegno di legge che limita il rilascio dei non debitori, citando fallimenti come Purdue Pharmaceuticals e Boy Scouts of America e US Gymnastics Team. Hanno affermato che una “scappatoia” consentiva ai trasgressori “Elusione della responsabilità personale”.

I documenti divulgati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo scorso autunno indicano che alcuni Sackler hanno prestato attenzione per anni alla liquidazione finanziaria del franchise di oppioidi di Purdue.

In un’e-mail nel 2007, David Sackler, un ex membro del consiglio di amministrazione di Purdue, scrisse alla sua famiglia, dicendogli che una volta un banchiere di investimenti gli aveva detto: “La tua famiglia è già molto ricca, non vuoi una cosa da fare è diventare poveri”.

Ha continuato scrivendo: “La mia idea è di aumentare il più possibile la leva finanziaria e cercare di generare entrate aggiuntive. Probabilmente ne avremo bisogno… Anche se dobbiamo conservare liquidità, è meglio avere leva ora e noi può ottenerlo. Invece di pensare che sarà al nostro fianco quando saremo citati in giudizio”.