L’accordo fiscale globale affronta sfide in dettaglio, attuazione e persistenza

Dopo anni di complesse trattative, 130 paesi hanno accettato di cambiare radicalmente la tassazione delle società in tutto il mondo, ma ci sono ancora alcuni dettagli da decidere, la legislazione nazionale non è stata ancora completata e i paesi insistenti non sono stati persuasi.

Questo Accordo raggiunto Dopo che il grande gruppo economico del G7 ha raggiunto un accordo il mese scorso, alla riunione dell’OCSE a Parigi giovedì.

Introdurrà un’aliquota minima globale dell’imposta sulle società di almeno il 15% e darà ai paesi nuovi diritti per imporre tasse in base alla fonte di reddito delle grandi aziende piuttosto che alla loro ubicazione.

Secondo le stime dell’OCSE, l’aliquota minima potrebbe aggiungere più di 150 miliardi di dollari di tasse aggiuntive ogni anno, mentre i cambiamenti di giurisdizione genereranno tra i 15 ei 17 miliardi di dollari ogni anno.

Solo le più grandi aziende del mondo, con un fatturato annuo di oltre 20 miliardi di euro e un margine di profitto ante imposte di almeno il 10%, saranno interessate dal cambio di giurisdizione. Queste società pagheranno le tasse dal 20% al 30% dei profitti che realizzano, con profitti che superano il 10% superiore come quota di compartecipazione alle entrate.

Verrà introdotto un meccanismo obbligatorio di risoluzione delle controversie per evitare che i paesi litigano tra loro, che è un’iniziativa promossa dalle imprese.

L’accordo conferma che le aziende con un fatturato annuo di 750 milioni di euro o più applicheranno un’aliquota minima di almeno il 15%. Se lo desiderano, i paesi possono scegliere di applicarlo ad aziende di tutte le dimensioni.

pignolo

Solo due settimane fa, molti paesi si sono rifiutati di firmare, innescando un feroce confronto tra i migliori americani. Rinvigorire i negoziati globali in stallo All’inizio di quest’anno è stata avanzata una nuova proposta.

I paesi che sono riluttanti a firmare includono Cina, Argentina, Arabia Saudita, Russia e Turchia.

Rimangono solo otto paesi: Barbados, Estonia, Ungheria, Irlanda, Kenya, Nigeria, Sri Lanka e Saint Vincent e Grenadine; alcuni sono paradisi fiscali e subiranno pesanti perdite.

Il Perù si è astenuto perché non ha governo.

Il rifiuto dei tre Stati membri dell’UE ha imbarazzato Bruxelles e potrebbe causare problemi pratici. La Commissione europea prevede di introdurre accordi internazionali nel diritto dell’UE, ma la direttiva fiscale richiede il consenso unanime; non è chiaro se il rifiuto porrà il veto a una direttiva.

Il ministro delle finanze irlandese Pashar Donohue ha detto venerdì che spera di “continuare a partecipare” e ai negoziati di “cooperazione”, ma questa è “una questione delicata a livello nazionale” e “non c’è abbastanza chiarezza o abbastanza informazioni”. Registrati”.

Aisling Donohue, un partner fiscale ad Andersen, in Irlanda, ha affermato che la decisione è “senza precedenti nella storia”.

“Di solito, quando viene raggiunto un consenso globale, tendiamo a essere d’accordo”, ha detto.

Vincitori e vinti

Il cambio di giurisdizione avrà il maggiore impatto sui paesi che hanno la sede di molte società multinazionali.

Una ricerca condotta da Michael Devereux e Martin Simmler della Said Business School dell’Università di Oxford ha stimato che circa il 64% della crescita del gettito fiscale nelle giurisdizioni proverrà da società statunitensi, di cui il 45% proverrà da società di tecnologia.

Le società escluse dalla giurisdizione includono i servizi finanziari e le industrie estrattive.Londra vince il campionato Esenzione per i servizi finanziari Devereux e Simmler stimano che ridurrà i profitti totali di circa la metà.

Tuttavia, i paesi con le sedi di molte multinazionali saranno i maggiori beneficiari delle tasse più basse al mondo, in particolare gli Stati Uniti.

Le aziende esenti dall’imposta minima includono i gruppi di navigazione e le aziende che ricevono incentivi per investire in beni materiali come fabbriche e macchinari.

I paradisi fiscali perderanno di più perché la transazione consente ai paesi di imporre tasse aggiuntive alle società che non pagano le aliquote fiscali più basse in ciascuna giurisdizione in cui operano, eliminando il vantaggio di incanalare il reddito attraverso giurisdizioni a bassa tassazione.

Alcuni paesi in via di sviluppo si sono lamentati del fatto che la transazione non ha portato loro abbastanza tasse.

Logan Water, segretario esecutivo dell’African Tax Management Forum, che fornisce consulenza ai governi del continente africano, ha affermato che “forse almeno 15 paesi” hanno firmato la riserva, ma ha affermato che ciò non si riflette nella dichiarazione dell’OCSE.

Tuttavia, ha aggiunto che l’accordo “potrebbe non essere perfetto”, ma “sicuramente stimolerà notevolmente [the ratio of] Le tasse rappresentano il Pil, le entrate totali e… per riscuotere cose che prima non potevamo riscuotere”.

Problemi irrisolti

L’accordo globale sostituirà le tasse digitali nazionali che alcuni Paesi hanno introdotto, ma non è chiaro quando le abbandoneranno.

L’accordo promette un “coordinamento adeguato”, ma gli esperti fiscali avvertono che non è semplice perché ogni paese deve legiferare al proprio ritmo.

Rispettati

Ad esempio, negli Stati Uniti, il presidente Joe Biden deve cercare l’approvazione del Congresso per almeno alcune parti dell’accordo, mentre i repubblicani può obiettare.

Alcuni paesi non sono disposti a ritirare le tasse prima che il processo legislativo degli Stati Uniti abbia successo.

La portata di altri incentivi fiscali coperti dall’accordo non è chiara.

Ross Robertson, partner fiscale internazionale di BDO, ha affermato che potrebbero essere interessati sistemi come i patent box, che forniscono aliquote fiscali aziendali effettive inferiori per le attività di ricerca e sviluppo.

Dan Neidel, un partner di Clifford Chance, ha affermato che se tali incentivi sono ancora sotto il controllo statale, le multinazionali sceglieranno comunque di collocare le proprie basi nelle giurisdizioni con i sistemi più generosi. “Più margine di manovra hai, maggiore è la possibilità di arbitraggio”, ha detto.

Passo successivo

L’accordo sarà discusso alla riunione dei ministri delle finanze del G20 a Venezia la prossima settimana, e poi alla riunione dei leader del G20 a Roma in ottobre.

L’OCSE proseguirà i negoziati tecnici per discutere i restanti dettagli.

Ogni paese deve approvare la legislazione nazionale il prossimo anno per raggiungere un accordo definitivo e questi cambiamenti entreranno in vigore nel 2023.

Manal Corwin, direttore fiscale nazionale di KPMG a Washington ed ex consulente fiscale internazionale degli Stati Uniti, ha affermato che accettare i dettagli “richiede molto lavoro” e ha avvertito che “la tempistica di attuazione è molto ambiziosa”.

“Sarà un compito arduo raccogliere questo risultato in più procedure legislative e parlamentari prima del 2022 per la data effettiva del 2023”, ha affermato.

Segnalazione aggiuntiva di Laura Noonan