L’acquisizione di Afterpay di Square dimostra che Jamie Dimon ha ragione a preoccuparsi che il ruolo di Wall Street stia “diventando sempre più piccolo”

La piattaforma “acquista prima, paga dopo” di Scalapay consente agli utenti di scaglionare il costo di acquisto fino a $ 1.500. Postpagato

BNPL — Questa è l’ultima serie di lettere che spazzano Wall Street. Ma cosa significa questo? Perché i consumatori sono pieni di elogi per questo? Proprio come il vecchio piano di rateizzazione ora chiamato prestito al punto vendita, BNPL (o “compra ora, paga dopo”) consente agli acquirenti di dividere gli acquisti in rate uguali senza interessi o commissioni. Consente persino loro di utilizzare carte di debito, che possono far sembrare convenienti gli articoli costosi.I finanziatori di solito lavorano con i rivenditori, come ad esempio Macy’s, Walmart E Peloton fornisce i propri servizi. Ma BNPL negli Stati Uniti Aumentato del 215% Crescita su base annua nei primi due mesi del 2021, non più applicabile a oggetti di grandi dimensioni come mobili o Grande forza Andare in bicicletta da solo. Sta diventando sempre più popolare online e viene rapidamente adottato da commercianti e società di pagamento. In effetti, un’ondata di grandi aziende ha improvvisamente permesso alle persone di finanziare qualsiasi cosa, dalle console per videogiochi ai prodotti per parrucchieri con pagamenti mensili inferiori. Secondo le statistiche, più della metà dei consumatori americani ha utilizzato il servizio “compra prima e paga dopo”. uno studio Pubblicato da Ascent all’inizio di quest’anno. La maggior parte delle persone intervistate lo usa per evitare di pagare gli interessi della carta di credito o di acquistare cose che “non rientrano nel loro budget”. Secondo il consulente di gestione Oliver Wyman, le aziende in questo campo hanno facilitato più di 20 miliardi di dollari di transazioni negli Stati Uniti lo scorso anno. Questo numero dovrebbe solo crescere. Secondo una ricerca di Kaleido Intelligence, entro il 2025 i consumatori globali spenderanno 680 miliardi di dollari in rate nei punti vendita attraverso i canali di e-commerce.

Pertanto, i partecipanti al pagamento e le società fintech provengono da Paypal arrivo American Express È stato ansioso di lanciare la propria versione dei prodotti BNPL per i prodotti online con prezzi a partire da centinaia di dollari. la domenica, Square annuncia i piani Acquisita una società di tecnologia finanziaria australiana Postpagato, che consente ai clienti di pagare in quattro rate senza interessi e pagare se mancano un pagamento automatico. I suoi 16 milioni di clienti potranno alla fine gestire i pagamenti rateali direttamente tramite l’app Cash di Square. La transazione dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2022. Dopo aver ricevuto la CNBC “Urla in stradaLunedì, il direttore finanziario di Square, Amrita Ahuja, ha dichiarato che la società vede l’acquisizione come un’opportunità per creare una “piattaforma di e-commerce più forte” in grado di soddisfare il crescente interesse dei consumatori per “opportunità di acquisto trasparenti” e servire i commercianti forniscono nuovi modi per servire clienti. ConfermareSelezionato due volte da CNBC Disruptor 50, è uno dei provider pubblici più noti, che offre la possibilità di finanziare progetti con pagamenti mensili inferiori. Klana, MasterCard, Piuma, città, e JP Morgan Entrambi forniscono prodotti di prestito simili. Mela Ha intenzione di collaborare con le seguenti istituzioni per avviare prestiti rateali Goldman Sachs, ha riferito Bloomberg il mese scorso. “Penso che questa sia senza dubbio un’enorme verifica dell’intera categoria”, ha detto il co-fondatore e CEO di Affirm Max Levchin dell’acquisizione di Afterpay su CNBC.campana chiusa“Lunedì pomeriggio. “Proprio in alcune recenti trasmissioni di notizie, sentirai persone dire: ‘Oh, questa è solo una caratteristica’ e l’industria delle carte di credito alla fine si metterà al passo.’… Il mondo sta cambiando e le carte di credito lo faranno Le transazioni diventate perdenti in questo settore sono un’enorme verifica di ciò che sta accadendo. “ L’anno scorso, confermato Collaborazione con Shopify Fornisci ai clienti online un piano di pagamento senza interessi e a costo zero.

Alcune persone hanno concluso che il fascino di BNPL si tramanda di generazione in generazione. Ricerca di Cardify.ai, una società di dati sulla spesa dei consumatori È stato scoperto che la Generazione Z e i giovani millennial rappresentavano oltre l’80% delle transazioni BNPL. L’analista di CreditCards.com Ted Rossman ha dichiarato: “I loro preferiti sono i giovani, specialmente quelli che vogliono comprare cose ora ma non hanno necessariamente soldi a portata di mano”. . Alternative, come le carte di credito.” Tuttavia, i prestiti BNPL Non senza rischi finanziariDue terzi delle persone che hanno utilizzato il finanziamento affermano che questo li ha portati a spendere più soldi rispetto ad altri metodi. Sondaggio LendingTree 1.040 americani trovati. Quasi la metà delle persone ha affermato che se non avessero opzioni di finanziamento, non comprerebbero. Sebbene i giovani siano la forza trainante per la loro adozione in particolare, “un gran numero di baby boomer fa affidamento su una sorta di account di tecnologia finanziaria, il che contraddice la convinzione generale che gli strumenti digitali siano disponibili solo per i giovani”, secondo un rapporto. Sondaggio McKinsey e azienda 2020La società di consulenza ha scoperto che le società fintech “stanno recuperando terreno con le banche tradizionali in termini di fiducia dei clienti”. Lo sviluppo dell’e-commerce ha aiutato anche alcuni operatori istituzionali come Banca dei Cittadini, che di recente ha ampliato la propria copertura sui prodotti di prestito cassa. L’anno scorso, Macy’s, il più grande operatore di grandi magazzini negli Stati Uniti, Firmato un accordo Investi nel gruppo di pagamenti svedese Klarna in una partnership quinquennale tra le due società, secondo la quale i clienti di Macy’s possono scegliere di pagare quattro rate uguali senza interessi al momento del pagamento online. Klarna è una banca regolamentata che afferma di essere un’alternativa alle carte di credito e ritiene che il settore delle carte di credito sia dannoso per i consumatori.L’azienda, dove Classificato #5 Nell’anno scorso Disgregatore CNBC 50 Elenca, guadagna addebitando una commissione dal commerciante ogni volta che un cliente effettua una transazione. Ha affermato che i commercianti che utilizzano i suoi servizi di solito vedranno un aumento delle vendite di conseguenza. Sebastian Siemiatkoswski, co-fondatore e CEO di Klarna presso la CNBC “Ispezione tecnica” Lunedi mattina. “La nostra scala è vicina a PayPal, quindi questo non è necessariamente qualcosa di cui mi preoccupo per noi”, ha aggiunto Siemiatkowski.

Anche Jamie Dimon, presidente e amministratore delegato di JPMorgan Chase, ha elencato il fintech come una delle “enormi minacce competitive” per le banche. Lettera annuale dell’azionista Rilasciato all’inizio di quest’anno. “Dai prestiti ai sistemi di pagamento agli investimenti, hanno svolto un ottimo lavoro nello sviluppo di prodotti facili da usare, intuitivi, veloci e intelligenti”. Ha detto che questo è in parte il motivo per cui “le banche stanno giocando un ruolo sempre più piccolo nel sistema finanziario”. -Kate Rooney della CNBC ha contribuito a questo rapporto.

leggi di più