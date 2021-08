L’acquisizione di ARM da 40 miliardi di dollari da parte di Nvidia potrebbe richiedere molto tempo per essere esaminata da Reuters

Il governo darà una risposta più completa in seguito, che includerà anche la considerazione di qualsiasi impatto sulla sicurezza nazionale. Può riferire transazioni per un’indagine completa e approfondita, che richiede circa 24 settimane.

Sebbene Nvidia (NASDAQ:), il più grande produttore mondiale di chip grafici e chip AI, abbia fornito rimedi per mitigare l’impatto, CMA ritiene che non allevieranno le sue preoccupazioni.

© Reuters. Foto del file: le schede grafiche per computer NVIDIA sono vendute in un negozio al dettaglio a San Marcos, California, USA il 14 agosto 2018. REUTERS/Mike Blake

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.