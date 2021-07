L’Affordable Care Act influisce sull’azzardo morale nel settore dell’assicurazione sanitaria

Il Patient Protection and Affordable Care Act è stato convertito in legge dal presidente Barack Obama nel 2010. Atto di cura a prezzi accessibili (ACA) o Obamacare, la nuova legge espande Medicaid, crea uno scambio di assicurazioni sanitarie e include disposizioni relative alla salute in modo che milioni di americani senza assicurazione possano ottenere un’assicurazione sanitaria. Secondo l’ACA, la copertura è progettata per essere conveniente e aiuta le persone con redditi più bassi a ottenere crediti d’imposta sui premi e una condivisione dei costi ridotta.

Il disegno di legge esagera l’azzardo morale esistente nel settore dell’assicurazione sanitaria imponendo copertura e valutazioni comunitarie, limitando i prezzi, stabilendo standard minimi e creando incentivi limitati per gli acquisti obbligatori.Per capire come questo comportamento influisca sull’azzardo morale, dobbiamo prima capire Azzardo morale E la natura del mercato dell’assicurazione sanitaria.

Punti chiave Quando una parte in un contratto si assume i rischi associati all’altra parte senza alcuna conseguenza, c’è un azzardo morale.

L’azzardo morale può essere trovato nel rapporto tra il dipendente e il datore di lavoro, il contratto tra il prestatore e il mutuatario e il settore assicurativo tra la compagnia di assicurazione ei suoi clienti.

Prima dell’Obamacare, l’assicurazione sanitaria incoraggiava l’azzardo morale e gli incentivi fiscali incoraggiavano l’assicurazione sanitaria basata sul datore di lavoro che teneva i consumatori lontani dalle spese mediche.

L’ACA cerca di ridurre il rischio morale delle persone sane che saltano l’assicurazione medica imponendo un’autorizzazione personale.

Cos’è l’azzardo morale?

Prima dell’Obamacare, c’era il rischio morale nel mercato assicurativo statunitense, ma Difetti nel comportamento Esacerbare piuttosto che alleviare questi problemi. Questo è un termine un po’ improprio, perché il significato economico di azzardo morale non ha elementi normativi e morali. Quindi, se non ha nulla a che fare con la moralità, cos’è esattamente l’azzardo morale?

L’azzardo morale significa che c’è una situazione in cui una parte ha un incentivo a utilizzare più risorse che in altri modi perché l’altra parte sostiene il costo.Alla fine, una parte del contratto sopporta rischio Nessuna conseguenza per l’altra parte.L’effetto totale dell’azzardo morale in ogni situazione mercato Uno è limitare l’offerta, aumentare i prezzi e incoraggiare il consumo eccessivo.

L’azzardo morale può essere trovato nel rapporto tra dipendenti e datori di lavoro e nel settore finanziario prestatore E i mutuatari e il settore assicurativo tra le compagnie di assicurazione ei loro clienti. Come abbiamo sottolineato di seguito, l’azzardo morale svolge un ruolo importante nel campo dell’assicurazione medica. economico.

Rischio morale e assicurazione sanitaria

L’azzardo morale è spesso frainteso o distorto nel settore dell’assicurazione sanitaria.molte persone lo pensano Assicurazione sanitaria È di per sé un azzardo morale, perché riduce il rischio di perseguire stili di vita non salutari o altri comportamenti pericolosi.

Solo quando il costo del cliente—— Premi assicurativi e franchigie-È lo stesso per tutti. Tuttavia, in un mercato altamente competitivo, le compagnie assicurative applicano tariffe più elevate ai clienti più rischiosi.

Quando i prezzi possono riflettere informazioni vere, l’azzardo morale viene in gran parte eliminato.La decisione di fumare o fare paracadutismo sembra diversa quando significa cosa significa Premium Può essere aumentato da $ 50 al mese a $ 500 al mese.

Assicurazione Sottoscrizione È per questo motivo che è fondamentale. Sfortunatamente, molti regolamenti progettati per promuovere l’equità alla fine gettano un’ombra su questo processo. Per compensare, la compagnia di assicurazione ha aumentato tutte le tariffe.

Negli Stati Uniti, l’azzardo morale dell’assicurazione sanitaria è stato incoraggiato prima dell’Obamacare. Gli incentivi fiscali incoraggiano l’assicurazione sanitaria basata sul datore di lavoro per tenere i consumatori lontani dalle spese mediche.Come economista Milton Friedman È stato detto: “La burocratizzazione del pagamento di terzi per l’assistenza sanitaria… il paziente ha pochi incentivi a preoccuparsi del costo, perché è il denaro di qualcun altro”.

Rischio morale e legge sull’assistenza a prezzi accessibili

Il disegno di legge è lungo 2.500 pagine, quindi è difficile discuterne brevemente l’impatto. Pertanto, di seguito alcune delle disposizioni di base delineate dalla legge:

Le compagnie di assicurazione non possono più rifiutarsi di coprire chi soffre Malattia preesistente

Nuovo governo Scambio di assicurazione sanitaria Sarà stabilito per determinare il tipo e il costo dei piani disponibili per i consumatori

I grandi datori di lavoro devono fornire ai dipendenti un’assicurazione sanitaria

Tutti i piani devono coprire 10 vantaggi di base Assicurazione sanitaria

Sono vietate le restrizioni annuali e a vita sui piani dei datori di lavoro

Il piano è accessibile solo se il costo è inferiore al 9,5% del reddito familiare

Il disegno di legge include anche un’autorizzazione personale, che richiede a tutti gli americani non assicurati di acquistare una polizza di assicurazione sanitaria o pagare una multa, nonostante il fatto che Esonero dal disagio Implementato per coloro che non possono permettersi l’assicurazione. È stato firmato nel 2010 e l’autorizzazione personale è entrata in vigore nel 2014. C’è una ragione dietro questo. Le persone che sono generalmente in buona salute si rifiuteranno di coprire per risparmiare sui premi dell’assicurazione sanitaria extra.Per recuperare la perdita reddito, Le compagnie di assicurazione aumenteranno i tassi di interesse, il che eserciterà una maggiore pressione finanziaria su coloro che hanno un’assicurazione. Secondo l’autorizzazione, chiunque non sia assicurato pagherà la multa attraverso la dichiarazione dei redditi federale.

Cambiamenti TCJA nel 2017

Sebbene l’autorizzazione personale sia stata abolita dopo che il Tax Cuts and Employment Act è stato convertito in legge, diversi stati richiedono ai residenti di acquistare un’assicurazione medica o di affrontare multe.

L’autorizzazione è stata revocata dopo che è stata approvata Tagli fiscali e legge sull’occupazione 2017. La nuova legge ha abolito le multe inflitte alle persone senza assicurazione medica a partire dal 2019. Nonostante ciò, ci sono ancora diversi stati che richiedono ai residenti di avere un’assicurazione.

La limitazione dei costi, la sottoscrizione obbligatoria del datore di lavoro e la richiesta di prestazioni minime creano ulteriormente un divario tra i consumatori e il costo effettivo dell’assistenza sanitaria. Dall’approvazione del disegno di legge, i premi sono aumentati vertiginosamente, il che è coerente con la teoria economica dell’azzardo morale.