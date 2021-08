L’Afghanistan e il tragico verdetto sugli Stati Uniti dopo l’11 settembre

Quindi ha raggiunto un ciclo completo. La campagna originale per sradicare al-Qaeda si è conclusa due decenni dopo, quando i suoi promotori afgani hanno ripreso il potere. Raramente sono state spese così tante vite e così tanti soldi in così pochi posti. È bello pensare che la politica americana imparerà da questo fallimento, ed entrambe le parti sono complici. Ma la storia è tutt’altro che finita. Gli Stati Uniti possono essersi ritirati da questa “guerra eterna”, ma continuerà. Quando iniziamo ad affrontare l’impatto dei talebani riavviati, non avremo tempo per l’autopsia.

La tendenza di default degli Stati Uniti è quella di guardare il bianco e nero del resto del mondo. Questa è la risposta agli attacchi dell’11 settembre contro gli Stati Uniti continentali 20 anni fa. Il mondo o sostiene gli Stati Uniti o vi si oppone. Collegato a questo è il presupposto che gli amici vogliono rimodellare se stessi a immagine degli Stati Uniti, ma il nemico è impotente. Questo pensiero dualistico è una forza potente di fronte a minacce profonde come il fascismo o il comunismo. Ma la maggior parte delle sfide sono più grigie di questa. La visione del mondo manichea raramente produce una buona politica estera.

La storia recente dell’Afghanistan è sempre stata una lezione oggettiva di come questo istinto abbia portato fuori strada gli Stati Uniti. Dopo l’11 settembre, tutti i partiti negli Stati Uniti hanno scelto un paese come obiettivo della costruzione della nazione. I repubblicani hanno scelto l’Iraq. Il Partito Democratico ha scelto l’Afghanistan. La spaccatura è risolta dalla politica interna, non dalle condizioni estere. I democratici vedono l’Afghanistan come una guerra necessaria perché Osama bin Laden è lì, mentre i repubblicani si rivolgono frettolosamente all’Iraq. I repubblicani sperano di risolvere il problema in sospeso con Saddam Hussein. Questi due paesi non sono facilmente trasformabili in un paese coeso da armi straniere. Questi processi richiedono più di due decenni e devono essere condotti internamente.

In ogni momento dopo l’11 settembre, le principali decisioni americane si basano su condizioni locali, cioè Washington. Lo spostamento dell’attenzione di George W. Bush sull’Iraq fa parte dell’agenda stabilita che non ha nulla a che fare con l’11 settembre. Saddam Hussein non ha contatti con Al Qaeda. Inoltre non ha armi di distruzione di massa.Niente, compreso La caduta di Kabul L’attacco di questa settimana ai talebani potrebbe essere alla pari con il danno causato dall’invasione dell’Iraq di Bush alla reputazione globale degli Stati Uniti. Anche Donald Trump si è classificato secondo. La guerra in Iraq del 2003 è stata l’azione di un gigante sconsiderato.

L’aggiunta di 110.000 soldati in Afghanistan da parte di Obama nel 2009 ha fatto pochi danni alla potenza degli Stati Uniti. Ma è anche guidato dalla politica americana. Dal momento che Obama ha vinto la presidenza sulla base del fatto che l’Afghanistan, non l’Iraq, è una guerra giusta, deve mantenere la sua promessa. Ma non ha fiducia nelle sue politiche. Anche se accumula stivali americani sul suolo afghano, Obama ha promesso che i suoi obiettivi di costruzione del paese saranno raggiunti entro tre anni. Il calendario non ha nulla a che fare con l’Afghanistan, ma ha a che fare con il miglioramento delle sue possibilità di rielezione nel 2012.

Innumerevoli briefing della Casa Bianca hanno presentato quante truppe afgane gli Stati Uniti stanno addestrando ed equipaggiando. Nessuno ha chiesto chi stesse addestrando i talebani. L’unico vantaggio della politica di Trump in Afghanistan è che non è ipocrita. Non pretende di preoccuparsi di chi governa l’Afghanistan, né di quello che è successo alle donne afgane. Ma il suo impatto sul morale dell’Afghanistan è stato devastante.colpendo Transazioni dirette con i talebani Escludendo Kabul, Trump ha tagliato ogni speranza di una soluzione politica in Afghanistan.

Non dovrebbe essere sorprendente Joe Biden Aderire alla sceneggiatura di Trump, tranne per l’aggiunta di altri quattro mesi al calendario del ritiro degli Stati Uniti. Biden è tLa sua voce solitaria La Casa Bianca si è opposta al piano di aumento delle truppe in Afghanistan del 2009 di Obama. Tuttavia, la visione del mondo di Biden ha anche qualità manichee. Nelle ultime settimane, Biden ha sostenuto che non ci sono prove che la continua esistenza degli Stati Uniti porterà alla pace in Afghanistan. Pertanto, ciò non significa che l’Afghanistan debba essere abbandonato al destino della teocrazia. Ci sono più scene grigie nel mezzo, e ovviamente nessuna di queste è degna di considerazione.

La tragedia è che la storia continuerà con o senza gli Stati Uniti. La possibilità che l’Afghanistan esporti l’instabilità al Pakistan, che possiede armi nucleari, il più grande potenziale paese fallito del mondo, è reale. Lo stesso vale per la capacità dei talebani di rilanciare i gruppi islamici nella regione. Come il suo predecessore, Biden ha mantenuto le sue promesse elettorali. Ma non c’è alcun collegamento tra la chiusura politica interna e il copione che seguiranno gli stranieri.Come Rifugiati afghani Inizia di nuovo a dirigerti a ovest e, mentre i sobillatori di tutto il mondo trovano nuovi fari, gli Stati Uniti saranno inevitabilmente risucchiati nella regione. Il presidente degli Stati Uniti va e viene. La geopolitica ha le sue idee.

