L’agenda interna di Biden è minacciata dalle differenze all’interno del partito

L’ambiziosa agenda interna di Joe Biden deve affrontare una prova importante questa settimana poiché le fazioni dell’opposizione nel suo partito si sono scontrate su come approvare una legge sulle infrastrutture bipartisan e un piano di spesa più ampio di $ 3,5 trilioni.

Perché il governo è nel caos Afghanistan, La Camera dei Rappresentanti ha interrotto anticipatamente la pausa estiva per prendere in considerazione i piani di spesa del presidente, incluso un budget di trilioni di dollari.

I leader democratici del Congresso e la Casa Bianca stanno cercando di far passare enormi budget e $ 1 trilione di sostegno bipartisan Pacchetto infrastruttura Allo stesso tempo soddisfare i progressisti ei moderati del partito. Tuttavia, questa strategia espone forti differenze tra i Democratici e aumenta la possibilità che né il bilancio né il disegno di legge sulle infrastrutture vengano approvati.

Il Senato ha approvato questo mese un pacchetto infrastrutturale che fornirà centinaia di miliardi di dollari per aggiornare il traballante sistema di trasporto americano con una rara votazione bipartisan 19 repubblicani hanno votato insieme a tutti i 50 democratici del Senato.

Ma deve passare alla Camera dei Rappresentanti e la Presidente Democratica della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi ha detto che intende prendere in considerazione le proposte di bilancio prima di passare alle infrastrutture.

A differenza del disegno di legge sulle infrastrutture, il piano di bilancio viene promosso attraverso un processo chiamato riconciliazione, che consente ai democratici del Senato di aggirare la soglia dei 60 voti per bloccare il disegno di legge e agire da soli senza il sostegno dei repubblicani.

All’inizio di questo mese, il Senato ha approvato il bilancio, che contiene molte delle più alte promesse di Biden per la campagna 2020, tra cui un’assicurazione sanitaria estesa e finanziamenti aggiuntivi per combattere il cambiamento climatico.

I democratici moderati Joe Manchin e Kyrsten Sinema hanno votato a favore della risoluzione, ma hanno affermato che non avrebbero firmato una proposta finale con un prezzo così alto.

Pelosi ha cercato di dare priorità alle decisioni di bilancio per soddisfare progressisti come Alexander Ocasio-Cortez, che ha affermato che il pacchetto infrastrutturale non era abbastanza profondo e voleva garantire che il piano di budget da 3,5 trilioni di dollari non si riducesse in modo significativo.

Ma nei giorni scorsi almeno nove membri moderati della Camera dei Rappresentanti hanno espresso preoccupazione per i costi di bilancio e hanno insistito affinché votassero prima il disegno di legge sulle infrastrutture. I legislatori tra cui Josh Gottheimer del New Jersey e Jared Golden del Maine hanno dichiarato che se non procederanno a modo loro, non voteranno per la risoluzione del bilancio. Dato che i Democratici controllano la Camera dei Rappresentanti con solo otto voti, le loro minacce sono significative ed è improbabile che i Repubblicani firmino il piano di bilancio.

“Ora abbiamo i voti per approvare questa legislazione, motivo per cui penso che dovremmo prima votare il pacchetto infrastrutturale bipartisan, inviarlo alla scrivania del presidente e quindi considerare rapidamente la risoluzione di bilancio che intendo sostenere”, ha detto Gottheimer sabato mattina. . “Dobbiamo convincere la gente a lavorare e a spalare la terra”.

Golden ha twittato: “Costruire strade, ponti e banda larga migliori non è dopo mesi di lotte intestine a Washington: ora è ora”.

Qualsiasi ritardo nell’approvazione della risoluzione di bilancio minaccia il calendario per il raggiungimento di progressi storici e la visione condivisa del cambiamento del Partito Democratico

Un uomo progressista alla Camera dei Rappresentanti, Rocana, domenica ha esortato i suoi colleghi legislatori a non bloccare il voto: “Votare contro l’agenda di Biden questa settimana non è solo uno schiaffo in faccia al presidente, ma ostacolerà anche ogni possibilità di passare l’ordine del giorno. Definirci È la politica dei Democratici”.

Pelosi sembrava offrire una soluzione la scorsa settimana, chiedendo ai legislatori di emanare una norma mentre avanzavano due legislazioni, e in seguito ha affermato che la norma potrebbe anche essere collegata alla legislazione sui diritti di voto. Il piano è stato sostenuto dalla Casa Bianca.

“La Camera dei Rappresentanti continuerà a sviluppare una norma che ci permetta di avanzare risoluzioni di bilancio, progetti di legge bipartisan sulle infrastrutture e HR4. [on voting rights] In modo che possiamo fare progressi verso la visione audace condivisa dai democratici”, ha detto Pelosi in una lettera ai legislatori giovedì dopo l’incontro con Biden.

Sabato sera, Pelosi ha scritto ai suoi colleghi, promettendo di approvare i due progetti di legge entro il primo ottobre.

Pelosi ha aggiunto: “Qualsiasi ritardo nell’approvazione della delibera di bilancio minaccia i tempi per il raggiungimento del progresso storico e la visione di cambiamento condivisa dal Pd”.

Ma a partire da venerdì, nessuno dei membri moderati della Camera dei Rappresentanti democratici che avevano sollevato preoccupazioni si è detto soddisfatto della soluzione di Pelosi, che ha aumentato la possibilità di uno stallo questa settimana.