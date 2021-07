L’agenzia aerea IATA apre un ufficio in Arabia Saudita, ma nega che diventerà una sede regionale Reuters

Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che le nuove compagnie aeree pianificate prenderanno di mira il traffico internazionale di passeggeri in transito, affronteranno i giganti del Golfo Emirates e Qatar Airways e apriranno un nuovo fronte per la concorrenza regionale.

L’Arabia Saudita sta esercitando pressioni sulle società affinché trasferiscano gli uffici regionali in Arabia Saudita e ha avvertito che dal 2024 non assegnerà contratti nazionali alle società con sedi regionali altrove.

“Soddisferà le crescenti esigenze dell’industria (Arabia Saudita). Abbiamo una sede regionale ad Amman e non trasferiremo le sue funzioni in (Arabia Saudita)”, ha detto un portavoce della IATA via e-mail.

L’International Air Transport Association ha dichiarato che l’agenzia ha accettato di istituire un ufficio in Arabia Saudita, ma non ha accettato di istituire una sede regionale.

L’Amministrazione Generale dell’Aviazione Civile (GACA) ha annunciato mercoledì sera di aver firmato un “accordo di sede” con l’International Air Transport Association (IATA) per aprire il suo “ufficio regionale in Arabia Saudita”.

