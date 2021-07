L’agenzia commerciale degli Stati Uniti rimuove la minaccia di tariffe sulle pratiche di cambio del Vietnam

WASHINGTON (Reuters) – L’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti ha dichiarato venerdì che dopo che la sua banca centrale e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti hanno concordato di non manipolare la sua valuta per ottenere un vantaggio sulle esportazioni, ha stabilito che non è necessario imporre tariffe su Vietnam.

Foto del file: le banconote di Dong vietnamiti possono essere viste in questa foto illustrata il 31 maggio 2017. REUTERS/Thomas White/Illustrazione

L’Ufficio del rappresentante per il commercio degli Stati Uniti ha dichiarato in una dichiarazione di aver rilevato che l’accordo raggiunto tra il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e la Banca nazionale del Vietnam all’inizio di questa settimana “fornisce una soluzione soddisfacente al problema in esame, quindi non è richiesto alcun commercio a questa volta.” azione”.

In un accordo raggiunto lunedì con il ministro delle finanze Janet Yellen, la Banca di Stato del Vietnam ha promesso di non consentire al dong vietnamita di “svalutare in modo competitivo” e di rendere più trasparenti le sue politiche valutarie e di cambio.

L’accordo è stato raggiunto diversi mesi dopo che gli Stati Uniti hanno esercitato pressioni sul Vietnam sulle sue pratiche valutarie e sull’espandersi del surplus commerciale degli Stati Uniti. L’amministrazione Trump ha dichiarato il Vietnam un manipolatore di valuta nelle ultime settimane e ha minacciato di imporre tariffe punitive sulle merci importate dal Vietnam sulle sue pratiche valutarie.

Decisione USTR delineata nel registro federale Qui Si noti che riguarda solo la sua indagine 301 sul comportamento valutario del Vietnam. Non pregiudica l’indagine separata 301 sul legname raccolto o commercializzato illegalmente in Vietnam, che può comportare dazi sui mobili e altri prodotti in legno importati dal Vietnam.

La rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai ha dichiarato in una dichiarazione: “Quando i nostri partner valutano le loro valute in modo equo e competono in condizioni di parità, i lavoratori e le imprese americani diventano più forti”.

“Guardando al futuro, ci coordineremo con il Ministero delle finanze e coopereremo con il Vietnam per garantire l’attuazione e continueremo a controllare le pratiche valutarie di altri importanti partner commerciali”, ha aggiunto Dai.

Il ministro degli Esteri vietnamita Bae Tsing Shan ha dichiarato che il Vietnam accoglie con favore la decisione dell’Ufficio di rappresentanza commerciale degli Stati Uniti di non intraprendere alcuna azione.

“Sforzi costruttivi e buona volontà aiuteranno a risolvere i problemi in sospeso e a costruire partnership migliori e più forti”, ha affermato Sun Zhengyi su Twitter sabato.

Venerdì, il dong vietnamita ha chiuso a 23.005 contro il dollaro USA e il 2 ottobre 2020, il giorno in cui l’ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti ha lanciato il sondaggio valutario, il tasso di cambio era 23.191.

Reportage di David Lauder; Montaggio di Leslie Adler e Diane Craft

leggi di più