L’Agenzia internazionale per l’energia atomica chiede all’Iran di rispondere al monitoraggio e l’Iran afferma che non ha l’obbligo di rispondere a Reuters

Autori: François Murphy, John Ireland e Humeira Pamuk

Vienna/Parigi (Reuters) – Venerdì l’organismo di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite ha chiesto all’Iran di rispondere immediatamente se estenderà l’accordo di monitoraggio che scade durante la notte, spingendo l’inviato iraniano a rispondere che Teheran non è obbligata a fornire una risposta.

L’accordo ha proseguito la raccolta di dati da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica su alcune attività a Teheran, attenuando la decisione di febbraio dell’Iran di ridurre la cooperazione con l’agenzia.

“A questo proposito, è necessaria una risposta immediata dall’Iran”, ha affermato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica in una dichiarazione che riassume un rapporto presentato dal suo capo Rafael Grossi ai suoi 35 consigli nazionali, che è stato visto anche da Reuters. .

Secondo il rapporto, Grossi ha scritto all’Iran la scorsa settimana “per comprendere la posizione dell’Iran sulla possibile continua raccolta, registrazione e conservazione dei dati”. Ha detto che a partire da venerdì, l’Iran non ha indicato se intende mantenere questo accordo.

Secondo Tasnim, l’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana, l’ambasciatore iraniano presso l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Qazim Garibabadi, “ha affermato che l’Iran non ha bisogno di conformarsi ai requisiti del capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Un funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha affermato che Washington ritiene che Teheran dovrebbe contattare immediatamente l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, in caso contrario contraddirebbe il desiderio dell’Iran di riprendere il rispetto dell’accordo nucleare del Piano d’azione globale congiunto del 2015 il prima possibile.

Il funzionario degli Stati Uniti, che ha chiesto di non essere nominato, ha dichiarato: “L’Iran dovrebbe contattare immediatamente l’Agenzia internazionale per l’energia atomica per garantire che vengano prese misure appropriate in modo che la continuità delle conoscenze dell’Agenzia sul monitoraggio del JCPOA possa essere facilmente ristabilita”.

Iran e Stati Uniti hanno avuto colloqui indiretti sulla ripresa dell’accordo nucleare del 2015 tra Teheran e le maggiori potenze, che imponeva restrizioni alle attività nucleari di Teheran in cambio della revoca delle sanzioni internazionali.

I colloqui di Vienna sono iniziati ad aprile e ora sono sospesi: inizialmente avrebbero dovuto durare fino all’inizio di luglio, ma la mancata estensione dell’accordo di monitoraggio potrebbe gettare questi negoziati nel caos.

“Per quanto riguarda l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, questo è ancora un problema serio”, il segretario di Stato americano Anthony Brinken ha tenuto un discorso prima del rinnovo del consiglio di amministrazione di Grossi, in una conferenza stampa a Parigi con il suo omologo francese Jean-Yves Le Drian. Disse. “Questa preoccupazione è stata comunicata all’Iran e deve essere risolta”.

Sotto la guida dell’allora presidente Donald Trump, gli Stati Uniti hanno abbandonato l’accordo nel 2018 e hanno reimposto severe sanzioni statunitensi, spingendo l’Iran a rispondere e violando molte misure restrittive.

Differenze significative con l’Iran

Una delle misure dell’Iran per ridurre la conformità è stata la sua decisione a febbraio di terminare il monitoraggio aggiuntivo dell’AIEA dell’accordo su alcune attività nucleari. L’accordo interinale ha continuato a essere monitorato e l’estensione di un mese è terminata durante la notte.

Funzionari di tutte le parti hanno affermato che ci sono ancora alcune questioni importanti che devono essere risolte prima che l’accordo nucleare venga riavviato.

“Ci sono ancora grandi differenze tra noi e l’Iran”, ha detto Brinken, aggiungendo che spera che la ripresa dei negoziati nei prossimi giorni risolva queste differenze. “Non ci siamo ancora.”

Le Drian era d’accordo.

“Stiamo aspettando che le autorità iraniane prendano la difficile decisione finale per ripristinare l’accordo nucleare del 2015”, ha affermato.