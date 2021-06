L’agenzia Usa autorizza la ridenominazione dell’aeroporto di Las Vegas Reuters

Reid ha rappresentato il Nevada al Senato e alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ed è stato il leader democratico del Senato per 12 anni. Dopo aver servito al Congresso per più di 30 anni, si è ritirato nel 2017.

“Stimiamo che il costo totale di queste fasi sia di circa 7 milioni di dollari USA, e tutto questo deve essere fatto attraverso donazioni private”, ha detto Rajel in una e-mail, aggiungendo che è ancora obsoleto fornire un calendario per il progetto. .

Il portavoce dell’aeroporto Joe Rajchel ha affermato che la condizione per il cambio di nome è una donazione privata per promuovere i necessari cambiamenti logistici, che saranno effettuati in tre fasi.

La FAA ha dichiarato nella sua lettera di mercoledì che la richiesta di cambiare il nome dell’aeroporto internazionale McCarran in aeroporto internazionale Harry Reid è stata “pubblicata in varie carte di volo e database di navigazione”, ma la contea deve aggiornare e presentare altri documenti normativi.

