L’aggiornamento di Ethereum 2.0 non è un punto di svolta che può portare più utenti

Adrian Creonte È il fondatore di Spielworks, una startup di giochi blockchain di Berlino, con un background in informatica e matematica. Ha iniziato a programmare all’età di 7 anni e ha collegato con successo business e tecnologia per 15. Attualmente sta lavorando a un progetto che collega l’emergente ecosistema DeFi con il mondo dei giochi.

Vitalik ButrinÈ un pianificatore eccezionale dietro la blockchain di Ethereum.Crede che le persone che lavorano con Ethereum abbiano problemi maggiori rispetto al software reale perché crede dichiarazione In una recente intervista a Forkast News. Sebbene le persone che lavorano al progetto possano o meno avere problemi, questo non è certamente l’unico inconveniente. Sebbene la nuova distribuzione sembri promettente, il tipo di aggiornamenti software in arrivo non risolverà i problemi a lungo termine che hanno afflitto la rete fino alle vette che Buterin e i suoi discepoli una volta avevano previsto.

