L’alleato di Trump Barack è stato arrestato con l’accusa di lobbying straniero – Reuters Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

DigitalBridge gestisce circa 32 miliardi di dollari di risorse digitali, inclusi data center in Nord America e Regno Unito. Barrack possiede circa il 5,7% di DigitalBridge Il prezzo delle azioni della società ha chiuso martedì a $ 6,93, in calo dell’1,4%.

Il 74enne Barack è un alleato di lunga data di Trump e fondatore di DigitalBridge Group Inc, una società di private equity focalizzata sull’infrastruttura digitale, che si chiamava Colony Capital (NYSE:) Inc prima di annunciare il cambiamento a giugno. .

Il funzionario del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti Marklesco ha dichiarato in un comunicato stampa: “L’imputato ha ripetutamente utilizzato l’amicizia di Barack e i contatti con il candidato presidente eletto finale, gli alti funzionari della campagna e del governo e i media statunitensi per promuovere gli obiettivi politici degli Stati Uniti. senza rivelare la loro vera fedeltà”.

Il portavoce di Barak ha confutato queste accuse. Il portavoce ha dichiarato: “Il signor Barak l’ha fornito volontariamente agli investigatori fin dall’inizio. Non è colpevole e non si dichiarerà colpevole”.

Sette atti d’accusa presentati dai pubblici ministeri federali a Brooklyn, New York, affermano che l’ex dipendente e uomo d’affari degli Emirati Arabi Uniti Barak non si è registrato come lobbista e ha usato la propria influenza per promuovere gli obiettivi di politica estera degli Emirati Arabi Uniti negli Stati Uniti.

l'investitore immobiliare miliardario e CEO di Colony Capital Thomas Barrack ha tenuto un incontro con i media il 22 maggio 2019 a Città del Messico, in Messico, per discutere i piani di investimento in Messico e in America Latina.

