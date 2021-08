L’ambasciata Usa a Kabul avverte che la sicurezza aeroportuale è peggiorata durante l’evacuazione Reuters

3/3 © Reuters. L’elicottero Apache dell’esercito americano ha sorvolato Kabul, in Afghanistan, il 15 agosto 2021.Reuters/Stringer



Washington (Reuters) – L’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul ha dichiarato domenica che la situazione della sicurezza nell’aeroporto della capitale afghana sta cambiando rapidamente e sono stati segnalati incidenti con sparatorie quando l’esercito americano ha assistito all’evacuazione del personale americano.

“Ci sono notizie di un incendio all’aeroporto, quindi abbiamo ordinato ai cittadini americani di rifugiarsi sul posto”, ha detto l’ambasciata in un avviso di sicurezza.

Una fonte a conoscenza della situazione non ha potuto confermare la notizia dell’incendio.

Il segretario di Stato Anthony Brinken ha dichiarato domenica scorsa che mentre i ribelli talebani entravano a Kabul, il personale dell’ambasciata lasciava il complesso diplomatico e si trasferiva all’aeroporto.

I diplomatici vengono trasportati all’aeroporto in elicottero, dove l’esercito americano sta fornendo sicurezza, mentre gli americani, i loro alleati locali e altri stranieri stanno evacuando.

Brinken ha insistito sul fatto che la situazione nella capitale afghana era “ovviamente non Saigon”.

Un alto funzionario del ministero dell’Interno ha detto a Reuters che i combattenti talebani sono arrivati ​​a Kabul “da tutte le direzioni” e che ci sono state segnalazioni di sporadici colpi di arma da fuoco in giro per la città.

Fonti hanno riferito a Reuters che la maggior parte dei dipendenti americani dovrebbe essere evacuata da Kabul entro i prossimi uno o due giorni.

“Stiamo lavorando duramente per garantire la sicurezza del nostro personale. Stiamo trasferendo gli uomini e le donne dell’ambasciata in un luogo dell’aeroporto”, ha detto Brinken a ABC News.

Quando gli è stato chiesto se l’evacuazione ricordasse il ritiro degli Stati Uniti dal Vietnam nel 1975, ha detto: “Facciamo un passo indietro. Questa ovviamente non è Saigon”.

Un funzionario della Nato ha affermato che l’organizzazione sta mantenendo la sua presenza diplomatica a Kabul e aiutando a mantenere il funzionamento dell’aeroporto.

Francia, Germania e Paesi Bassi sono tutti membri della NATO e domenica hanno dichiarato che trasferiranno diplomatici dalle loro ambasciate.

Una valutazione dell’intelligence degli Stati Uniti all’inizio di questa settimana ha affermato che Kabul potrebbe essere circondata entro 30 giorni e potrebbe cadere nelle mani dei talebani entro 90 giorni, ma gli insorti hanno occupato la maggior parte delle principali aree dell’Afghanistan in meno di una settimana. la capitale domenica.

Circa 4.200 persone sono rimaste nell’ambasciata degli Stati Uniti fino a giovedì, quando la rapida ascesa dei talebani ha costretto il governo Biden a inviare migliaia di soldati per aiutare a ritirare molti dei diplomatici rimasti.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha insistito sul fatto che l’ambasciata non sarebbe stata chiusa, ma domenica fonti hanno affermato che quasi tutto il personale americano sarebbe stato evacuato dal paese entro un giorno o due.

Funzionari statunitensi hanno affermato che stanno valutando se hanno bisogno di più truppe per aiutare l’evacuazione, ma hanno aggiunto che a un certo punto la capacità diventerà un problema per l’aeroporto. Sono stati autorizzati circa 5.000 soldati, ma altri 3.000 sono in attesa in Kuwait.

Blinken ha detto alla CNN che Washington ha investito miliardi di dollari nei quattro governi statunitensi delle forze governative afgane, dando loro un vantaggio sui talebani, ma non possono difendere il paese di fronte agli attacchi dei militanti.

“Questo è successo più velocemente di quanto ci aspettassimo”, ha detto Brinken.

Brinken ha affermato che la missione originale degli Stati Uniti in Afghanistan era quella di espellere il leader di Al-Qaeda Osama bin Laden dopo l’attacco dell’11 settembre 2001. La missione è stata completata e che Washington ha impedito ai talebani di favorire i militanti al riparo dai talebani .Assalto.

Ma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta affrontando crescenti critiche interne dopo essersi attenuto al suo piano di uscita, che è stato concordato dal suo predecessore repubblicano Donald Trump.

Il deputato repubblicano Michael McCall ha dichiarato domenica che l’acquisizione dei talebani metterà di nuovo in pericolo gli Stati Uniti.

“Torneremo nello stato prima dell’11 settembre. Un focolaio di terrorismo”, ha detto alla CNN.

Chuck Schumer, il leader di maggioranza del Senato degli Stati Uniti e un democratico come Biden, ha affermato che la prima priorità di Washington dovrebbe essere quella di lasciare in sicurezza gli americani e gli afghani che sostengono gli Stati Uniti.