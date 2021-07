L’americano che ha aiutato Carlos Ghosn a fuggire dal Giappone incarcerato

Share it

Il padre e il figlio americani che hanno progettato la scatola dell’attrezzatura audio progettata da Carlos Ghosn e il jet privato per fuggire dal Giappone sono stati condannati rispettivamente a due anni e 20 mesi di carcere dal tribunale di Tokyo.

Il 60enne Michael Taylor è stato multato Berretto verde davantiLui e suo figlio Peter di 28 anni sono stati estradati dagli Stati Uniti con loro quest’anno.

Talete Dichiararsi colpevole Il mese scorso, sono comparsi per la prima volta davanti a una giuria di tre giudici presso il tribunale distrettuale di Tokyo. Hanno affrontato fino a tre anni di carcere e una volta hanno cercato di sostenere che in una lettura del codice penale giapponese, aiutare qualcuno a “salvare la cauzione” non costituisce tecnicamente un crimine.

L’avvocato di Michael ha anche sostenuto che gli americani hanno capito che stanno provando per eventi futuri. La drammatica fuga di GhosnNell’incidente, l’ex capo dell’Alleanza Renault-Nissan ha preso la decisione di fuggire immediatamente all’ultimo minuto.

Il giudice capo del caso, Hideo Nirei, ha dichiarato che “entrambi gli imputati sono fuggiti all’estero senza precedenti”.

Ha aggiunto: “A causa della gravità del caso e dei ruoli di entrambe le parti, non si può evitare di essere condannati al carcere”.

La sentenza è in linea con la previsione degli esperti legali.

I Taylor possono impugnare la sentenza entro due settimane.

Il verdetto evidenzia le onde d’urto che hanno continuato a risuonare dall’arresto di Ghosn con l’accusa di cattiva condotta finanziaria alla fine del 2018. L’ex dirigente automobilistico è su cauzione a Tokyo e originariamente doveva essere processato nel 2020.

Ma è fuggito in Libano nel dicembre 2019, trasformando uno dei leader aziendali più carismatici del mondo in world latitante internazionale Ha anche innescato l’arresto di varie persone che hanno aiutato a fuggire.

Nirei ha affermato che Ghosn non ha intenzione di tornare in Giappone, ed è improbabile che l’ex dirigente venga processato a Tokyo. “Le conseguenze di questo caso sono molto grandi”, ha detto.

I Taylor sono stati arrestati e imbarcati negli Stati Uniti l’anno scorso Continua a muoverti Per evitare l’estradizione. Dal loro arrivo a Tokyo, sono in attesa di giudizio nella stessa struttura di detenzione di Kosuga alla periferia di Tokyo, dove Ghosn ha trascorso i primi 108 giorni dopo il suo arresto.

Rispettati

Il padre e il figlio americani sono stati detenuti negli Stati Uniti per 10 mesi prima di essere estradati, ma Nirei ha affermato che questo periodo dovrebbe essere gestito separatamente. La corte ha scoperto che Michael ha giocato il “protagonista” nella trama, e il ruolo di Peter era piccolo, ma ancora “imperativo” per facilitare la fuga di Ghosn.

Michael ha detto in una precedente testimonianza che lui “Senti simpatia” Ghosn ha sentito come l’esecutivo lo ha trattato dopo il suo arresto.

Peter ha detto di aver partecipato perché la sua madrina era una parente dell’ex presidente della Nissan. Ma il giudice ha affermato che il rapporto familiare era estraneo e ha concluso che il motivo principale della famiglia Taylor era finanziario. Ghosn ha pagato $ 862.500 tramite bonifico bancario a una società gestita da Peter, metà dei quali è stata utilizzata per pagare jet privati.

Ghosn è rimasto in Libano e ha affermato che la sua audace fuga era “sfuggire all’ingiustizia”.L’ex dirigente Nega tutte le accuse È oggetto di un mandato d’arresto internazionale emesso dal Giappone, e il Libano non ha ancora preso provvedimenti in merito.