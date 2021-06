L’amministratore delegato di Teneo lascia il comitato di beneficenza dopo essere stato ubriaco a una festa

Declan Kelly, un influente consigliere dei dirigenti di Fortune 500, ha perso il suo posto nel consiglio di amministrazione dell’organizzazione della campagna Global Citizen dopo essersi ubriacato a un concerto di raccolta fondi e ha rinunciato alla sua parte come capo della società di strategia Teneo Responsibilities.

Quattro persone a conoscenza della questione hanno affermato che Kelly si era esibito in modo improprio a una festa legata a un concerto di alto profilo tenuto da Global Citizen il 2 maggio. È presieduto dal principe Harry e Meghan Markle e ha invitato artisti come Jennifer Lopez.

Un portavoce di Kelly ha dichiarato: “La sera, durante un grande cocktail party a cui hanno partecipato decine di persone, tra cui membri del Global Citizenship Board e ospiti, il signor Kelly era ubriaco e ha trattato in modo improprio alcune donne e uomini durante l’evento. “,” ha ha aggiunto, “si è pentito profondamente delle sue azioni” e si è scusato con coloro che ha offeso.

Secondo due persone che hanno familiarità con la questione, Global Citizen lo ha rimosso dal consiglio il giorno successivo, mentre un’altra persona ha affermato che a Kelly è stato chiesto di dimettersi. Global Citizen ha avviato un’indagine indipendente sull’incidente, ma non è ancora giunta a una conclusione. I cittadini del mondo non hanno risposto alle richieste di commento.

Il consiglio di amministrazione dell’organizzazione è presieduto da Christopher Stadler, un dirigente di CVC Capital Partners, che ha guidato la società di private equity Investi 350 milioni di dollari a Teneo Nel 2019. L’accordo gli ha dato una quota di maggioranza e valutato Teneo a $ 700 milioni.

Questo incidente ha sollevato dubbi sul futuro di Teneo: la società di pubbliche relazioni con 1.200 persone guidate da Kelly si definisce “la principale società di consulenza per CEO al mondo”.

Kelly è ancora presidente e amministratore delegato, ma ha detto ai colleghi senior della società di aver delegato alcune delle sue responsabilità ad altri nel comitato di gestione globale.

Il suo portavoce ha dichiarato che “ha temporaneamente ridotto le sue responsabilità lavorative”, “si è impegnato a rimanere sveglio” e “sta ricevendo continue consultazioni da parte degli operatori sanitari”.

Jennifer Lopez si esibisce sul palco durante il Global Citizen Concert il 2 maggio © Emma McIntyre/Getty/Global Citizen

Kelly, che collabora con Global Citizen da molti anni, è l’organizzatore di questo evento Cera dal vivo: Un concerto per riunire il mondo, con l’obiettivo di raccogliere sostegno per una più ampia distribuzione del vaccino contro il Covid-19.

L’evento presenta informazioni da personaggi pubblici tra cui Papa Francesco e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Artisti da Lopez a Selena Gomez hanno condotto interviste sul tappeto rosso davanti allo sfondo con i loghi di Teneo e dei suoi numerosi clienti, tra cui Coca-Cola e Delta Airlines.

Kelly è nota per fornire consulenza ad alcune delle più grandi aziende del mondo su come posizionarsi come attori sociali responsabili.

“Ora è molto chiaro che se non colleghi i tuoi obiettivi e valori con tutte le parti interessate e il mondo in generale, rimarrai indietro”, ha affermato in una nota. Promozione Come cittadino globale a febbraio.

Selena Gomez all’evento Global Citizen’s Vax Live © Kevin Mazur/Getty/Global Citizen



Kelly è stato nominato da Hillary Clinton inviato economico speciale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti in Irlanda del Nord nel 2009, utilizzando le sue connessioni politiche e aziendali per supportare concerti di raccolta fondi per i cittadini di tutto il mondo.

Sei mesi dopo il suo co-fondatore, il suo ruolo in Teneo è cambiato. Doug BandDopo un articolo che descriveva in dettaglio la rottura della sua relazione con l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, si è dimesso da presidente dell’azienda e ha contribuito ad avviare la Clinton Global Initiative.

Kelly e Bender hanno fondato l’azienda nel 2011. Da allora, si sono attivamente espansi attraverso una serie di transazioni.A marzo hanno investito in WestExec Advisors, una società di consulenza sui rischi geopolitici di Washington, e hanno completato l’acquisizione dell’attività di ristrutturazione di Deloitte nel Regno Unito all’inizio di questo mese . .

Sottolineando l’influenza di Teneo negli affari e nella politica, il suo elenco consulente senior Questi includono gli ex amministratori delegati di Dow Chemical, IBM e Xerox, nonché l’ex presidente della Camera dei rappresentanti Paul Ryan e l’ex leader del partito conservatore britannico William Haig.

Amber Rudd, l’ex Segretario di Stato per gli Interni del Regno Unito, si è unito come consigliere senior lo scorso anno.

Prima di fondare Teneo, Kelly ha ricoperto diverse posizioni nel campo della comunicazione, anche presso FTI Consulting.Dopo che FTI Consulting ha acquisito una società di pubbliche relazioni, Financial Dynamics, ha ricoperto il ruolo di dirigente, dove è stato membro del team di gestione dell’azienda.