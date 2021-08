L’analista Nicholas Merten ha affermato che il mercato delle criptovalute è in “piena ripresa ai massimi storici”

L’analista di criptovaluta Nicholas Merten ha affermato che Bitcoin e il mercato delle criptovalute sembrano essere in piena ripresa ai massimi storici.

Merten ha analizzato Bitcoin in una nuova riunione strategica e ha affermato che la criptovaluta leader mondiale si comporta più come una correzione in un mercato rialzista più ampio che come un selloff che sembra entrare in un mercato ribassista.

L’analista ha prestato particolare attenzione al fatto che BTC sembra aver creato due massimi e minimi significativamente più alti dopo il rimbalzo a un livello inferiore a 30.000 USD.

“Questo è un segnale salutare che ci stiamo completamente riprendendo e tornando ai massimi storici. Questa è solo una correzione di metà ciclo. L’andamento dei prezzi che stiamo vedendo qui è esattamente quello che ci aspettavamo. La velocità di ripresa e il lato negativo qui. A proposito di stessa velocità [in May] Impostiamo questi intervalli di supporto più elevati, intervalli di resistenza più elevati e di solito minimi più alti come massimi più alti, e infine gettiamo le basi affinché il prezzo salga qui e torni ai massimi storici precedenti. ”

Parlando di Ethereum, Merten ha affermato che la seconda più grande criptovaluta per valore di mercato sta imitando Bitcoin e le sue azioni non sono caratteristiche di un mercato ribassista.

“Ethereum si è comportato bene contro Bitcoin. Ancora una volta, non lo vedrai in un mercato ribassista. Vediamo di nuovo qui, proprio come Bitcoin, abbiamo una gamma coerente di supporto. Siamo qui, ora sembra che vogliamo impostare un intervallo di supporto più alto a questi precedenti punti di resistenza dopo il sell-off di maggio”.

L’analista di criptovalute ha affermato che il recupero di Bitcoin ed Ethereum non è solo. Secondo lui, poiché sempre più risorse digitali iniziano a raggiungere le principali criptovalute, anche il mercato delle altcoin sembra forte.

“Ora stiamo iniziando a vedere la tendenza generale delle altcoin più solida. Negli ultimi 90 giorni, abbiamo più giocatori che superano Bitcoin. Hai ancora Axie Infinity (AXS), Quant (QNT), LUNA e tra questi alcuni valori anomali. Ma hai anche Solana (SOL), Elrond (EGLD), AMP, CRO qui. Anche dopo aver sperimentato il brutale declino a maggio, hai ancora vari altcoin che iniziano a raggiungere Bitcoin.

