L’APEC discuterà le proposte per eliminare le tariffe sui vaccini COVID e sui prodotti medici Reuters

Si prevede che i ministri dell’APEC discuteranno anche del sostegno all’abbandono dei diritti di proprietà intellettuale per il vaccino COVID-19, attualmente in fase di negoziazione presso l’Organizzazione mondiale del commercio. India e Sudafrica stanno assumendo un ruolo guida nella promozione delle esenzioni.

L’aliquota tariffaria media per soluzioni alcoliche, apparecchiature di refrigerazione, materiali di imballaggio e conservazione, fiale e tappi di gomma è superiore al 5% e le tariffe di importazione per alcune economie APEC possono raggiungere il 30%.

© Reuters. Foto del file: Il 5 giugno 2021, un lotto di vaccino contro la malattia di Janssen Coronavirus (COVID-19) di Johnson & Johnson è arrivato in un aeroporto militare a Seongnam, in Corea del Sud. REUTERS/Kim Hong-Ji/Piscina

