L’app del SSN Covid è stata adeguata per ridurre il numero di persone che si auto-mettono in quarantena

Il dipartimento della salute ha annunciato lunedì che l’app del SSN Covid-19 in Inghilterra e Galles è stata adattata per ridurre il numero di persone che hanno bisogno di auto-quarantena, dopo che l’interruzione e la carenza di personale nelle settimane precedenti sono state causate dall'”epidemia”. ”.

Attualmente, se una persona asintomatica risulta positiva al coronavirus, l’app contatterà chiunque sia stato in stretto contatto con la persona entro cinque giorni dalla segnalazione dei risultati del test.

Il nuovo aggiornamento entrerà in vigore lunedì, il che significa che l’app cercherà i contatti stretti solo due giorni prima di segnalare un risultato positivo del test.

Il ministro della Salute Sajid Javid ha affermato che le modifiche all’app hanno raggiunto il “giusto equilibrio”. Ha dichiarato: “Vogliamo ridurre le possibili interferenze che l’auto-quarantena può causare a persone e aziende e allo stesso tempo garantire la protezione di coloro che sono più vulnerabili a questo virus”.

Il Ministero della Salute e dell’Assistenza Sociale ha affermato che, sebbene la “logica” della decisione dell’app di notificare i contatti stretti cambierà, la sua sensibilità e le soglie di rischio rimarranno invariate.

Secondo l’analisi degli scienziati Università di OxfordNelle prime tre settimane di luglio, l’utilizzo dell’app ha impedito più di 50.000 infezioni da Covid-19 e ha ridotto la diffusione del coronavirus di circa il 4,3% ogni settimana.

Ci sono rapporti che le persone sono Elimina applicazione Per evitare il contatto, i leader sanitari esortano il pubblico a continuare a utilizzarlo. Le stime del dipartimento indicano che solo il 40% della popolazione ammissibile lo utilizza regolarmente.

La dott.ssa Jenny Harris, amministratore delegato dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, ha dichiarato: “Incoraggio vivamente tutti, anche coloro che sono completamente vaccinati, a continuare a utilizzare l’app”. “Questa app è il modo migliore per scoprire se hai stato esposto al virus. Nel modo più semplice, facile e veloce, ha salvato migliaia di vite durante questa pandemia”.

Il ministro ombra della salute Liz Kendall ha dichiarato: “Il governo consente alle infezioni di sfuggire al controllo e centinaia di migliaia di persone sono costrette all’auto-quarantena ogni giorno. La loro risposta non è ridurre le infezioni, ma cambiare silenziosamente l’applicazione. Questo è un altro Covid-inversione di marcia dei ministri… Questo è caotico e devono controllarlo”.

L’annuncio di lunedì arriva dopo che le aziende sono sempre più preoccupate per l’impatto della carenza di personale. Secondo gli ultimi dati del SSN, tra il 15 e il 21 luglio gli utenti dell’app hanno ricevuto 689.313 segnalazioni. Si raccomanda che le persone che sono determinate a essere a stretto contatto di un caso positivo si autoisolano per 10 giorni.

All’inizio di questo mese, il governo ha annunciato che i lavoratori di alcuni settori chiave, compresi quelli dei settori alimentare e dei trasporti, saranno in grado di condurre test giornalieri senza doversi autoisolare. Verranno introdotti in tutta l’Inghilterra 2.000 punti di prova aggiuntivi, progettati specificamente per questo personale chiave qualificato.

Tuttavia, i leader del settore in alcuni settori esclusi, incluso il settore alberghiero, hanno avvertito che la carenza di personale continua a causare gravi danni.I dati più recenti provengono da Ospitalità britannica, Un’agenzia commerciale ha affermato che circa 267.000 dipendenti in questo settore in Inghilterra sono attualmente in autoisolamento o gli è stato recentemente detto di autoisolarsi.

Dal 16 agosto, i residenti inglesi che sono stati vaccinati e di età pari o superiore a 18 anni non dovranno più autoisolarsi quando entrano in contatto con una persona infetta, ma verrà consigliato di sottoporsi a test PCR. In Galles, questa data è stata anticipata al 7 agosto.