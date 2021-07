L’appartamento crollato di Miami potrebbe essere demolito già domenica da Reuters

I funzionari hanno detto in una conferenza stampa che sabato altre due persone sono state trovate morte tra le rovine del 12° piano Champlain Tanan nella comunità di Surfside.L’operazione di ricerca e salvataggio ha portato il numero totale di morti a 24, e 124 erano preoccupati per la morte. Dura più di una settimana.

© Reuters. In questa immagine del 2 luglio 2021, il personale di ricerca e soccorso lavora sulla scena di un condominio crollato in Florida a Surfside, Miami, USA.Vigili del fuoco di Miami-Dade/Dispensa tramite Reuters 2/5

