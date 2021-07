L’applicazione di social media Pro-Trump è stata hackerata il giorno in cui è stata lanciata e mezzo milione di persone si sono registrate per Reuters

Miller ha detto a Fox News all’inizio di questa settimana che vuole che Trump si unisca, ma l’ex presidente sta considerando più opzioni. Ha detto che Trump non ha fornito finanziamenti per la piattaforma.

Domenica, l’ex consigliere di Trump Steve Bannon ha descritto GETTR come un “killer di Twitter” in un post sul nuovo sito web.

Dopo i disordini in cui i suoi sostenitori hanno preso d’assalto il Campidoglio il 6 gennaio, Twitter e altri siti Web sono intervenuti per fermare l’ex presidente Miller ha deriso i piani della squadra di Trump per lanciare una nuova piattaforma di social media per mesi. .

In una dichiarazione via e-mail a Reuters, Miller ha dichiarato: “Il problema è stato scoperto e risolto in pochi minuti. Tutto ciò che l’intruso può fare è cambiare alcuni nomi utente”.

GETTR è una piattaforma in stile Twitter con post e argomenti caldi che si promuove come “un social network imparziale per le persone di tutto il mondo” negli app store di Google e Apple (NASDAQ:).

