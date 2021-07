L’Argentina batte 1-0 il Brasile e vince la Copa America Reuters

Messi ha concluso la partita in parità di capocannoniere con quattro gol ed è stato eletto a pari merito come miglior giocatore insieme a Neymar. Ma è stato tranquillo per tutta la partita e, insolitamente, ha perso l’occasione perfetta per chiudere la partita a due minuti dalla fine.

La vittoria dell’Argentina è stata una vittoria speciale per l’attaccante del Barcellona Lionel Messi, che ha vinto il suo primo campionato in maglia biancoazzurra dopo più di un decennio di successi di club e personali.

Il Brasile ha fatto pressione nell’emozionante secondo tempo, ma anche con cinque attaccanti in campo non è riuscito a pareggiare il punteggio nella difesa argentina protetta dall’ottimo Rodrigo de Paulo.

© Reuters. Calcio-Copa America 2021-Finali-Brasile vs. Argentina-Stadio Maracanã di Rio de Janeiro, Brasile-10 luglio 2021 L’argentino Angel Di Maria in azione REUTERS/Amanda Perobelli 2/6

