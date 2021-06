L’Argentina cerca di sfuggire alla crisi economica attraverso le esportazioni

Il governo argentino insiste sulla sua dichiarazione ampiamente ridicolizzata che nonostante la crisi economica e una delle sue principali esportazioni sospesa il mese scorso, può raddoppiare le esportazioni nei prossimi cinque anni- Manzo.

L’Argentina è uno dei Paesi più colpiti dal coronavirus, che ha esacerbato la crisi economica scoppiata tre anni fa.Il tasso di inflazione ha raggiunto il 49% e Fondo monetario internazionale La questione del rimborso del prestito di 44 miliardi di dollari è in fase di stallo, mettendo a disagio gli investitori.

Anche così, il ministro della produzione Matias Kulfas ha insistito sul fatto che l’economia sta girando per il meglio.

“Questo è un momento critico e molti investimenti stanno per scadere, il che farà un grande balzo nelle esportazioni”, ha detto Kurfas al Financial Times.

Kulfas ritiene che i nuovi progetti nei settori minerario, energetico, manifatturiero e automobilistico potrebbero raddoppiare le esportazioni da circa 65 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

La nostra economia si sta sviluppando oggi a una velocità diversa.Settori come l’industria, le costruzioni e l’agroindustria stanno crescendo, in alcuni casi molto, mentre altri settori [such as tourism] È stato un duro colpo.

Economisti e analisti privati ​​ritengono che la previsione sia troppo ottimistica. Sebbene il Fondo Monetario Internazionale preveda che l’economia crescerà del 5,8% quest’anno perché la potenza agricola ha beneficiato dell’aumento dei prezzi delle materie prime, l’economia si è ridotta del 10% lo scorso anno, lungi dal tornare ai livelli pre-pandemia.

Kurfas ha citato annunci di investimenti per un valore di circa 20 miliardi di dollari da quando il presidente Alberto Fernandez è entrato in carica nel dicembre 2019. Ha affermato che i nuovi progetti minerari da soli possono aumentare le esportazioni di circa 12 miliardi di dollari e si prevede che la fiorente economia della conoscenza dell’Argentina aggiungerà altri 4 miliardi di dollari nei prossimi anni.

“Il fatto è che il potenziale c’è e anche le esigenze internazionali. Questa è la realtà. Poi vedremo quanto successo abbiamo avuto [ensuring that all these projects] Andate avanti davvero”, ha detto Kulfas, sottolineando che dipende anche in larga misura dalla velocità del progetto.

Sebbene molte persone credano che in un paese con una carenza di valuta estera, promuovere le esportazioni sia il modo più chiaro per garantire una crescita economica sostenuta, ma l’Argentina ha lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo. Dal 1950 l’economia è stata colpita da ripetute crisi, mettendo il Paese in recessione per più tempo di qualsiasi altro Paese ad eccezione della Repubblica Democratica del Congo.

“Secondo la loro velocità, non riesco a vedere l’Argentina nelle vicinanze [to doubling exports in the next five years]”, ha detto l’economista locale Martin Rapetti.

Tuttavia, Lapeti concorda sul fatto che il governo si stia concentrando sull’industria giusta. Ha aggiunto: “Non vedo alcun segno che attueranno politiche per raggiungere questo obiettivo”, è preoccupato che altri leader più radicali nella coalizione di governo diversificata possano minare gli sforzi di Kulfas.

Il mese scorso, dopo che i prezzi locali sono raddoppiati nell’ultimo anno, le esportazioni di carne bovina sono state sospese per 30 giorni, colpendo il consumo interno di uno dei prodotti più iconici del paese. Molti funzionari temono che ciò possa danneggiare la reputazione del governo prima delle cruciali elezioni di medio termine di novembre.

Un produttore locale ha riso della speranza di Kulfas di raddoppiare le esportazioni di carne bovina nelle circostanze attuali: “Questo non accadrà. [export taxes] E tassi di cambio controllati. .. Perdiamo clienti ogni giorno e alcuni di loro saranno difficili da recuperare. “

La tendenza del governo a intervenire in tutti i settori dell’economia – dal controllo dei prezzi e della valuta, dal congelamento delle tariffe alla minaccia di nazionalizzazione – ha portato molti a temere che gli investimenti privati ​​necessari per promuovere le esportazioni potrebbero non arrivare.A queste paure si aggiunge la crescente influenza del vicepresidente ed ex leader Christina Fernandez, È noto per il suo continuo intervento nell’economia.

Kurfas ha convenuto che la prevedibilità delle politiche è essenziale per gli investimenti. “Questa è una parte importante per consentire agli investimenti di continuare nel tempo. Sfortunatamente, il nostro punto di partenza è molto negativo”, ha detto, osservando che il debito pubblico dell’Argentina deve essere ristrutturato. “Questo crea molta incertezza. Oltre alla inflazione del deficit fiscale e esaurimento delle riserve valutarie.

Sebbene il governo abbia cercato di risolvere questi problemi, Kulfas ha insistito sul fatto che gli investimenti continuano e l’economia si sta riprendendo. Ha sottolineato che la produzione del settore industriale ha superato il 2019 prima dell’epidemia di coronavirus.

Nega che da quando Fernández ha preso il potere, ci sia stato un massiccio deflusso di società straniere dall’Argentina. Ha detto che la partenza di Wal-Mart lo scorso anno era dovuta a un piano di ristrutturazione internazionale e che la società locale che ha acquisito l’azienda ha continuato a investire.

“Abbiamo visto il contrario [of an exodus], Molte industrie si stanno posizionando perché vedono che l’Argentina è a un punto di svolta”, ha detto.

Anche così, Emily Hersh, managing partner del DCDB Group, una società di consulenza finanziaria con sede a Buenos Aires, è ancora scettica: “Non ci sono molte persone con tasche profonde che sono disposte ad espandere I fondi vengono investiti in Argentina”.

Kurfas ha affermato che se l’incompleta ripresa economica dell’Argentina all’inizio di quest’anno può durare più a lungo dipende in gran parte dalla capacità del paese di modernizzare la propria economia.Si sta concentrando sullo sviluppo del litio, delle energie rinnovabili e dei prodotti farmaceutici.Nuove industrie come la cannabis.

“Molte persone mi chiedono, pensi davvero che sia ora di implementare un piano digitale?..[or]Parli della rivoluzione verde? Io dico si. Nevicando. Perché anno dopo anno saremo sempre più indietro rispetto ai cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo. .. Perso il treno. ”