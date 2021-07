Lars Windhorst è indagato dai pubblici ministeri

La procura di Berlino ha avviato un’indagine penale su Lars Windhorst, le obbligazioni del finanziere al centro della crisi di H2O Asset Management.

“La Procura di Berlino sta indagando [Windhorst] Sospettato di violare la legge bancaria tedesca”, ha detto il pubblico ministero al Financial Times, aggiungendo di aver preso provvedimenti dopo che il regolatore finanziario BaFin ha intentato un procedimento penale.

BaFin ha rifiutato di commentare. Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che i regolatori sono preoccupati per le attività del veicolo di investimento di Windhorst chiamato Evergreen Funding.

Financial Times divulgare Nel 2019 H2O, società di investimento da 17 miliardi di euro, ha investito i fondi dei clienti in obbligazioni illiquide legate a Windhorst.I regolatori francesi l’anno scorso Congelati una serie di fondi L'”incertezza di valutazione” di H2O sulle loro grandi disponibilità di obbligazioni.

Evergreen è come un Il piano di Winhorst Riacquista asset difficili da vendere per H2O. A giugno 2020, Evergreen ha emesso 1,25 miliardi di euro di obbligazioni, attirando investitori con un tasso di interesse annuo del 12,5%.

Tuttavia, i conti annuali 2020 della società con sede in Lussemburgo mostrano che ha fornito a Windhorst prestiti ad alto tasso di interesse per 272 milioni di euro e ha tenuto solo 263,5 milioni di euro in obbligazioni nel suo bilancio.

Persone che hanno familiarità con la questione hanno dichiarato al Financial Times che BaFin sospettava che Evergreen potesse impegnarsi in attività bancarie come depositi e prestiti senza i necessari permessi.

BaFin ha successivamente bloccato il conto bancario di Evergreen in Germania e ha notificato al pubblico ministero a Berlino che la Tennor Holding Company di Windhorst aveva un ufficio a Berlino. Secondo la legge tedesca, condurre attività bancarie senza autorizzazione è un reato penale ed è punibile con la reclusione fino a cinque anni.

Un portavoce di Windhorst ha dichiarato: “Siamo assolutamente certi che queste accuse siano infondate perché né Evergreen Funding né alcuna società del gruppo è impegnata in attività bancarie regolamentate”, aggiungendo che tutte le obbligazioni Evergreen sono state completamente rimborsate, compresi gli interessi.

Ha aggiunto che i prestiti elencati nel conto sono stati originariamente concessi a Tennor Holding e successivamente trasferiti a Windhorst per essere utilizzati per riacquistare obbligazioni.

Genitori della classe media nati a Laden, Windhorst, nel 1976 Fama in un colpo solo Come un giovane imprenditore precoce, è stato salutato come un bambino prodigio dall’allora cancelliere tedesco Helmut Kohl. Ma all’età di 34 anni, Windhorst aveva resistito alla chiusura di due società, al fallimento personale e alla libertà vigilata.

Dopo essere stato condannato per “violazione di un trust” nel 2010, il finanziere tedesco si è trasferito a Londra e ha iniziato a partecipare a una serie di Transazioni finanziarie complesse Coinvolgere titoli di debito illiquidi.Molte di queste transazioni hanno portato a contenzioso, Compreso il miliardario Len Blavatnik e Ex ministro dell’Energia della Russia.

Nonostante debba affrontare problemi legali, Winhorst continua il suo folle ritmo di transazioni, in particolare Acquista azioni Nel 2019 all’Hertha Football Club di Berlino, Germania.lui di recente Iscriviti a twitter Per confutare le critiche, ha sottolineato che “Ci sono sempre segnalazioni sulla mia azienda e su di me, e non posso e non voglio astenermi dal commentare”.

H2O detiene ancora più di 1 miliardo di euro in attività difficili da vendere relative a Windhorst e alle sue società del Gruppo Tennor. Dopo che i regolatori francesi hanno costretto H2O a congelare temporaneamente i suoi fondi lo scorso autunno, le società di gestione del risparmio hanno isolato i titoli problematici nelle “tasche laterali” dei principali fondi, da cui gli investitori non potevano riscattarli.

La commozione ha portato alla banca francese Natixis Ha scaricato la sua quota di maggioranza In H2O, taglia la connessione con il dipartimento di gestione patrimoniale un tempo ad alto profitto.

H2O ha rifiutato di commentare.