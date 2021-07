Lascia che l’ex dividendo lavori per te

Un tipo Azioni ordinariedi Ex dividendo Il comportamento dei prezzi è sempre stato fonte di confusione per gli investitori.Continua a leggere per capire cosa succede Valore di mercato Una quota di azioni Quando diventa “ex” (Come ex dividendo) e perché. Forniremo anche alcune idee che possono aiutarti a conservare più soldi guadagnati duramente.

Punti chiave Quando si acquistano e si vendono azioni, è importante non solo prestare attenzione alla data ex dividendo, ma anche alla data di registrazione e regolamento per evitare conseguenze fiscali negative.

Quando il titolo va ex dividendo, il valore del titolo diminuirà di circa l’importo del dividendo.

Gli investitori con fondi comuni di investimento dovrebbero scoprire le date di stacco dei dividendi di questi fondi e valutare in che modo la distribuzione influirà sulle loro imposte.

Come funziona?

Prendiamo come esempio una società chiamata Jack Russell Terriers Inc., Nasdaq Sotto il simbolo veramente appropriato “HYPER”, il prezzo corrente è di $ 10 per azione.A causa della popolarità del Jack Russell Terrier, HYPER ha ottenuto ritorni record, quindi il consiglio di amministrazione ha deciso di annunciare uno speciale Dividendo extra 1 USD per azione Data di registrazione Martedì 19 marzo 2019. Data ex dividendoOppure la data ex dividendo sarà anticipata di un giorno lavorativo, ovvero lunedì 18 marzo.

Se acquisti il ​​titolo venerdì 15 marzo, riceverai un dividendo di $ 1 perché il titolo è scambiato a (o “sborra“) Dividendi. Se aspetti fino a lunedì 18 marzo per acquistare azioni, non hai diritto a un dividendo annuale di $ 1. Ricorda che la data di acquisto e la data di proprietà sono diverse. Nel 2017, Data di regolamento in modo da Titoli Da tre giorni a due giorni.Pertanto, è necessario possedere il titolo alla data di registrazione, ovvero diventare azionista Record per martedì 19 marzo: devi Acquista azioni Il giorno prima della data ex dividendo.

Valore azionario

Cosa accadrà al valore del titolo dalla chiusura di venerdì all’apertura di lunedì? Bene, se lo consideri nell’intervallo del valore reale, il valore di questo titolo lunedì 18 marzo è effettivamente di $ 1 in meno rispetto a venerdì 15 marzo. Quindi il suo prezzo dovrebbe scendere di circa questo importo tra la fine dell’attività e l’attività di venerdì e lunedì.

In generale, ci aspettiamo che quando il titolo andrà ex dividendo, il valore del titolo HYPER diminuirà approssimativamente dell’importo del dividendo ($ 1). Il termine “approssimativamente” è qui usato in modo approssimativo, perché i dividendi sono tassati e il calo dei prezzi effettivo potrebbe essere più vicino al valore al netto delle imposte dei dividendi.Questo è un po’ difficile da misurare perché diverse aliquote e regole si applicano a diversi acquirenti, ma è lecito ritenere che dovrebbe diminuire di circa il 15% perché HYPER ha pagato Dividendo qualificato.

Supponiamo che Bob sia entusiasta dei guadagni di HYPER e abbia acquistato 100 azioni venerdì 15 marzo per insediamento Martedì 19 marzo, il prezzo per azione era di $ 10. Cosa sta succedendo? Come sai, la data ex dividendo è il giorno lavorativo prima della data di registrazione. Il titolo andrà ex dividendo lunedì 18 marzo 2019 (non vi è alcun diritto a ricevere il pagamento dei dividendi al momento delle negoziazioni). Bob possiede il titolo martedì 19 marzo, perché ha acquistato azioni che danno diritto a dividendi.

In altre parole, Bob riceverà una distribuzione di dividendi di $ 100 ($ 1 x 100 azioni). Il suo assegno sarà spedito il 20 marzo 2019 (mercoledì) (l’assegno del dividendo sarà spedito o trasferito elettronicamente il giorno successivo alla data di registrazione). Quando il titolo andrà ex dividendo lunedì 18 marzo, il suo valore scenderà di circa US $ 0,85 (US $ 1 x 0,85 [1 – the tax bracket]). Pertanto, in teoria, il prezzo di negoziazione del titolo il giorno successivo dovrebbe essere di circa US $ 9,15 (o da US $ 10 a US $ 0,85).

Pensa due volte

Ora che hai compreso il movimento dei prezzi, consideriamo se Bob deve prestare attenzione a questo.Se acquista HYPER in un account qualificato (in altre parole, a Esercito Repubblicano Irlandese, 401 (k) O qualsiasi altro Differimento fiscale Conto), quindi non deve preoccuparsi troppo perché non deve le tasse prima di prelevare i soldi, o se è in Ross Irish Republican Army, Non sono affatto scaduti.

Tuttavia, se Bob acquista HYPER in un conto non qualificato, attualmente tassabile, deve davvero stare attento. Supponiamo che Bob non veda l’ora di acquistare alcune azioni HYPER e che abbia acquistato queste azioni venerdì 15 marzo (in altre parole, quando hanno diritto a ricevere dividendi per il trading). Paga 10 dollari per azione. Supponiamo che il giorno successivo HYPER scenda a circa $ 9,15.Bob ne avrà uno Minusvalenza non realizzata E, come se non bastasse, dovrà pagare le tasse sui dividendi che riceve. Il portafoglio di Bob perderà denaro e dovrà allo Zio Sam il dividendo di $ 100 che ha ricevuto! Ovviamente, Bob dovrebbe acquistare azioni HYPER e pagare un prezzo inferiore alla prima data di stacco del dividendo in modo da evitare di dover pagare le tasse dello Zio Sam per la sua perdita di $ 0,85.

Fondo comune

Questa situazione deve essere considerata anche quando si acquista un fondo comune di investimento, che paga i profitti agli azionisti del fondo.

Secondo la legge, i fondi comuni di investimento devono guadagnare dividendi e/o corto– E ioPlusvalenze a lungo termine, Anche se il loro valore effettivo del fondo comune Non è far cadere. Questa distribuzione ai detentori di fondi è Evento tassabile, Anche se i detentori di fondi reinvestissero dividendi e plusvalenze.

Perché i fondi comuni di investimento non si limitano a trattenere i profitti e a reinvestirli?sotto Legge sulle società di investimento del 1940, Consentire al fondo di distribuire quasi tutto il suo reddito per finanziare gli azionisti ed evitare di pagare L’imposta sulle società Il suo profitto commerciale. In tal modo, può ridurre le spese del fondo (ovviamente, le tasse sono il costo di gestione di un’impresa), aumentando così i rendimenti e facendo apparire più stabile la performance del fondo.

Cosa dovrebbero fare gli investitori? Bene, proprio come nell’esempio HYPER, gli investitori dovrebbero sapere quando il fondo “uscirà” (questo di solito accade alla fine dell’anno, ma inizia a chiamare il tuo fondo a ottobre). Se attualmente hai un investimento nel fondo, valuta in che modo questa distribuzione influirà sul tuo carico fiscale.Se l’attuale prezzo di negoziazione delle azioni che hai acquistato è inferiore al prezzo che hai pagato, puoi considerare Vendo per coprire perdite fiscali Evita di pagare le tasse sugli stanziamenti di fondi. Se stai valutando un nuovo o ulteriore acquisto di un fondo comune, fallo dopo la data di stacco cedola.

Linea di fondo

Ciò che conta davvero non è ciò che fai, ma ciò che tieni. Prestare attenzione a queste condizioni ex-interesse dovrebbe aiutarti a tenere più soldi guadagnati duramente in tasca invece del tesoro dell’IRS.