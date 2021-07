L’assistente della Merkel avverte dell’aumento del tasso di infezione da Covid e potrebbe limitare le non vaccinazioni

Il capo di gabinetto del cancelliere tedesco Angela Merkel (Angela Merkel) ha avvertito che le infezioni da coronavirus potrebbero intensificarsi nel prossimo mese e potrebbero innescare la reimposizione delle restrizioni sulla vita quotidiana delle persone non vaccinate.

Helge Braun ha dichiarato domenica al quotidiano tedesco Bild am Sonntag che se l’aumento continua al ritmo attuale, il numero di casi al giorno potrebbe raggiungere i 100.000 entro la fine di settembre.

Secondo i dati del Robert Koch Institute, con il calo del numero di contagi, la Germania ha finalmente allentato le restrizioni a maggio, ma il tasso di incidenza a 7 giorni è ancora molto basso, a 13,8 per 100.000 di domenica. Tuttavia, il numero di casi è aumentato così rapidamente nell’ultima settimana che i funzionari hanno iniziato a suonare campanelli d’allarme.

“Attualmente abbiamo un aumento del 60% del numero di persone a settimana. Se la variante Delta continua a diffondersi a questo ritmo e non rispondiamo ad essa con tassi di vaccinazione o cambiamenti comportamentali molto elevati, il nostro tasso di incidenza è di 850 [per 100,000 people] In sole nove settimane”, ha detto Braun.

Ciò significherà un forte aumento del numero di casi prima delle cruciali elezioni del Bundestag di settembre, che determineranno il successore della Merkel dopo 16 anni in carica.

Gli alti tassi di infezione e mesi di restrizioni, oltre a presunti scandali di corruzione, hanno portato questa primavera a un forte calo degli indici di approvazione dei democristiani di centrodestra della Merkel. La CDU è rimbalzata di recente, ma dopo un’alluvione catastrofica questo mese, i sondaggi nei sondaggi sono scesi leggermente dal 2% al 28%.

Braun ha affermato di ritenere che la Germania non avrà più bisogno di un blocco completo e rigoroso. Ma ha avvertito che se c’è una quarta ondata di infezioni, le persone non vaccinate potrebbero avere meno libertà rispetto alle persone completamente vaccinate.

“Ciò potrebbe significare che alcune cose come ristoranti, cinema e visite agli stadi non possono essere testate. [but] Persone che non sono state vaccinate perché il rischio residuo è troppo alto”, ha detto.

Resta da vedere come questo livello di restrizione influenzerà il sentimento pubblico.

Ma il candidato primo ministro della CDU Armin Laschet (Armin Laschet) si è pubblicamente opposto alla proposta di Braun. “In un paese democratico, la libertà non esiste solo in alcuni gruppi”, ha affermato, e ritiene che le persone non vaccinate dovrebbero essere le stesse delle persone vaccinate, purché risultino negative al virus, dovrebbero avere il diritto di entrare.

Dall’inizio della campagna di vaccinazione lenta in Germania negli ultimi due mesi, il primo tasso di vaccinazione del paese ha raggiunto il 60% e il tasso di vaccinazione a dose intera ha raggiunto il 48%. Ma nelle ultime settimane, il tasso di vaccinazione è stagnante e molti residenti non hanno visto un secondo colpo.

I casi di infezione sono particolarmente in aumento tra i giovani. In Bassa Sassonia, dove le restrizioni sugli incontri al chiuso sono state allentate, il “Daily Mirror” ha riferito che centinaia di persone che erano state al club sono state messe in quarantena a causa dell’infezione.

Nel Baden-Württemberg, nel sud-ovest, il cancelliere di stato Winfried Kreischmann, che da tempo ha espresso preoccupazione per la possibilità di una quarta ondata di focolai in Germania in autunno, ha affermato che non escluderà più la vaccinazione obbligatoria.

Ha detto all’agenzia di stampa tedesca DPA: “Potrebbero esserci varianti che lo rendono necessario”, simile al metodo obbligatorio del morbillo negli asili nido perché è altamente contagioso.

“Se il vaccino non è più efficace contro determinate varianti, ci troveremo immediatamente in una situazione diversa”.