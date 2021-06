L’assistenza all’infanzia porta enormi ritorni ai proprietari di private equity

Share it

Sebbene molte autorità locali stiano cercando di fornire cure adeguate, i fornitori di servizi di assistenza all’infanzia sono sotto esame per fornire generosi ritorni agli investitori di private equity.

Le entrate e gli utili ante imposte sono aumentati nei settori principalmente di proprietà di private equity perché il Parlamento è legalmente obbligato a fornire assistenza ai bambini bisognosi e la domanda aumenta durante la pandemia.

Secondo uno studio sulle prime 20 aziende del settore fornito da Revolution Consulting per le associazioni del governo locale, i margini di profitto dei fornitori di servizi di assistenza all’infanzia tra cui affidamento, case e collegi speciali sono aumentati dal 16,3% al 17,6% nell’ultimo anno .

I rendimenti rendono il settore il primo trimestre dei rendimenti Proprietà privata Secondo l’indagine annuale sui capitali di rischio del Regno Unito, tutti i settori.

Antoinette Bramble, presidente del Comitato per i bambini e i giovani dell’Associazione dei governi locali, ha affermato che i dati sui margini di profitto sono “preoccupanti”.

Ha detto: “Non solo i fornitori non dovrebbero trarre troppo profitto da questi collocamenti, ma il loro reddito dipende quasi interamente dalle tasse pagate dal comitato che segnala gravi deficit di bilancio nei servizi per l’infanzia e subisce l’impatto significativo del Covid-19 sui loro reddito.”.

Secondo un’analisi dei rapporti presentati a Companies House da gennaio 2020 a gennaio 2021, le entrate delle tasse delle autorità locali per le 20 più grandi case per bambini, servizi di affidamento e collegi speciali sono aumentate del 9% a 1,58 miliardi di sterline.

Ma sempre più persone temono che il dipartimento non riesca a fornire servizi ai bambini e che i soldi dei contribuenti vadano a fornitori privati. Il costo medio di collocamento è di £ 4.000 a settimana, ma in alcuni casi il costo è di £ 10.000 a settimana, sebbene il rapporto dell’ispettore di Ofsted descriva serie preoccupazioni sulla qualità dell’assistenza in diverse case.

Il governo ha commissionato una revisione del fallimento dell’istruzione dei bambini Sistema infermieristico Rilasciato questa settimana, l’Autorità per la concorrenza e il mercato ha avviato un’indagine per verificare la mancanza di disponibilità e l’aumento dei costi, e un rapporto sarà pubblicato entro la fine dell’anno.

Nonostante ciò, il settore dell’assistenza all’infanzia ha registrato un’impennata in Attività di tradingElysium Healthcare gestisce 70 siti Web, tra cui scuole speciali e servizi di salute mentale per bambini e adolescenti, venduti da BC Partners, che ha nominato JPMorgan Chase per la vendita. Elysium ha rifiutato di commentare.

Allo stesso tempo, il prezzo delle azioni di Caretech, unico fornitore quotato in borsa, è aumentato del 50% nell’ultimo anno e ha un valore di mercato di 665 milioni di sterline.La società si prende cura di 2.000 bambini attraverso 191 strutture residenziali , scuole e uffici di affido. Ha ricevuto 294 milioni di sterline di servizi per l’infanzia delle autorità locali e un utile al lordo delle imposte, deprezzamento e ammortamento di 58,3 milioni di sterline. Il suo margine di profitto ebitda è del 19,8%.

Andrew Rome, autore del Revolution Report, ha dichiarato: “Questi commenti hanno fatto prendere fiato al trading, ma non si sono fermati completamente”. “Il mercato ritiene che il costo della sostituzione dei servizi interni sia troppo alto”.

Tuttavia, eventuali risultati negativi delle due revisioni potrebbero rendere l’affare più difficile da concludere e il debito più difficile da rinegoziare.

Anche altri fornitori, tra cui Outcomes First di proprietà della società di private equity Sterling Square Capital Partners e Keys Group di proprietà di G-Square Capital, hanno registrato una rapida crescita degli utili, con margini di profitto dal 15% al ​​20%.

I profitti dei fornitori di servizi di assistenza all’infanzia sono molto più elevati rispetto ad altri settori dell’assistenza. Secondo Nick Hood, analista di Opus Restructuring, i 26 principali fornitori di assistenza residenziale per adulti hanno un margine di profitto totale del 7,4%.

“È ragionevole ottenere un giusto ritorno per promuovere gli investimenti futuri di cui l’industria ha un disperato bisogno, ma ciò che è sbagliato è che i profitti che realizzano rendono fuori forma altre parti del magro settore della cura o le aziende più grandi nel più ampio mondo degli affari​​ Vedi la vergogna”, ha detto Hood. “Ciò è particolarmente vero quando i fondi forniti principalmente dai contribuenti britannici generano rendimenti”.

Liz Cooper, vice amministratore delegato della Independent Children’s Home Association, che rappresenta il fornitore, ha affermato che senza la fornitura privata, le autorità locali non saranno in grado di soddisfare le esigenze di assistenza e le normative attuali portano a livelli elevati di personale e piccole case, il che spinge aumentare i costi. . “Siamo fiduciosi nel valore che forniamo”, ha detto.

Tuttavia, LGA teme che gli elevati debiti degli operatori in questo settore possano portare al fallimento delle imprese.Come Southern Cross, l’operatore di case di cura nel 2012, le autorità locali devono ripulire il pasticcio.

Secondo una ricerca rivoluzionaria, il debito bancario totale degli otto fornitori di private equity inclusi è vicino a 1 miliardo di sterline.

“Si può capire che la gente pensa che i livelli di debito siano preoccupanti”, ha detto Roma. “Questo modello di finanziamento può essere sostenibile solo se investitori e banche continuano ad avere fiducia nel settore”.