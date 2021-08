L’attenzione si sposta sulla Fed, Wall Street abbassa la Reuters a causa dei timori di ripresa

(Reuters)- I principali indici azionari di Wall Street sono scesi leggermente mercoledì poiché le nuove preoccupazioni sul ritmo della ripresa dopo la pandemia hanno indebolito la domanda per le industrie economicamente sensibili, mentre gli investitori attendono il rilascio dei verbali della riunione della Federal Reserve per trovare indizi sul percorso di sostegno della politica monetaria in avanti.

© Reuters. Foto del file: il 17 settembre 2019, i cartelli stradali di Wall Street possono essere visti vicino alla Borsa di New York (NYSE) a New York City, USA. REUTERS/Brendan McDermid

