L’attivista LGBT+ della Georgia annulla la parata dell’orgoglio dopo l’attacco all’ufficio Reuters

“Quello che è successo non è la Georgia, lo so”, ha scritto su Twitter. “Questa non è la Georgia basata sui suoi valori fondamentali di tolleranza”.

Il ministero dell’Interno ha esortato gli attivisti ad abbandonare la marcia per motivi di sicurezza. In una dichiarazione si afferma che vari gruppi si stanno radunando e protestano e che i giornalisti sono diventati bersagli di violenza.

“Ora non ci sono parole per spiegare le mie emozioni e i miei pensieri. Questo è il mio spazio di lavoro oggi, la mia casa, la mia famiglia. Di fronte a una grave violenza, sono solo”, ha twittato l’attivista LGBT Tamaz Sozhashvili (Tamaz Sozashvili).

Gli attivisti hanno lanciato una celebrazione dell’orgoglio LGBT+ di cinque giorni giovedì scorso e hanno in programma di organizzare una “parata di dignità” nel centro di Tbilisi lunedì, ignorando le critiche della chiesa e dei conservatori, che credono che l’evento non abbia alcun punto d’appoggio in Georgia.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.