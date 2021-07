L’attività industriale cinese è leggermente rallentata a luglio: sondaggio Reuters Da Reuters

Al fine di rilanciare l’economia in rallentamento, la People’s Bank of China (PBOC) ha inaspettatamente abbassato il coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) delle banche a metà luglio, rilasciando circa 1 trilione di RMB (154,19 miliardi di dollari) in flussi sessuali a lungo termine.

Nomura Securities ha dichiarato giovedì in un rapporto: “Crediamo ancora che ci sarà un rallentamento più significativo della crescita nella seconda metà dell’anno (soprattutto nel quarto trimestre). Le attuali misure di allentamento della politica di Pechino, compresi i tagli all’RRR, non lo faranno. essere in grado di invertire il calo della crescita. Trend.”.

Gli economisti di Nomura prevedono che i principali indicatori dell’attività economica siano generalmente rallentati a luglio: le ragioni includono forti piogge e inondazioni nell’Henan e nel delta del fiume Yangtze, lo scoppio della variante del delta del Coronavirus nello Jiangsu e in alcune altre province, gli sforzi dei governi locali per frenare il greggio. produzione di acciaio e gli sforzi di Pechino per frenare la produzione di acciaio grezzo Le ultime misure per raffreddare il mercato immobiliare.

