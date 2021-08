L’attore di Cuomo, che ha avviato un procedimento penale a causa di palpeggiamenti, parla pubblicamente per la prima volta Reuters

“La gente non capisce che questo è il governatore dello Stato di New York. Ci sono soldati fuori dalla villa e alcuni lavoratori della villa. Quei soldati che sono lì, non sono qui per proteggere me. Sono lì per proteggere lui”, disse Comiso.

In un altro estratto rilasciato dalla CBS, Comiso ha detto che quando Cuomo ha girato rapidamente la testa per baciarle le labbra, occasionalmente l’ha abbracciata e baciata sulla guancia.

Cuomo nega qualsiasi illecito, ma ammette che i suoi sforzi per mantenere stretti rapporti con le persone che incontra possono far sentire a disagio alcune persone.

In un’intervista con CBS News e Albany Times League (in onda lunedì mattina), Comiso ha affermato di aver presentato il rapporto e di aver ritenuto Cuomo responsabile delle sue azioni.

Il comitato giudiziario della legislatura dello Stato di New York ha programmato una riunione lunedì alle 9:30 Eastern Time (1330 GMT) per discutere il processo di impeachment.

Secondo un rapporto d’inchiesta diffuso la scorsa settimana dalla Procura Generale dello Stato, Brittany Comiso era una delle 11 donne accusate di molestie sessuali a Como. Finora, Cuomo ha respinto le richieste diffuse per le sue dimissioni, comprese le richieste di colleghi democratici come il presidente Joe Biden, ma potrebbe presto affrontare l’impeachment e la rimozione dai legislatori statali.

(Reuters)-La scorsa settimana, un ex assistente ha intentato una causa penale contro il governatore di New York Andrew Cuomo, accusandolo di palpeggiarla nel palazzo dell’amministrazione ad Albany. Questo è stato il suo primo discorso pubblico in un’intervista televisiva andata in onda lunedì. ha detto che il governatore “deve assumersi la responsabilità”.

