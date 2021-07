L’attuale previsione trimestrale di Netflix è inferiore al previsto, il prezzo delle azioni scende Reuters

Oltre ai ritardi di produzione, i nuovi arrivati ​​nel campo dei media in streaming, come Disney+, HBO Max e Apple (NASDAQ:) TV+, stanno pubblicizzando una ricca libreria di contenuti e prezzi competitivi. Ciò ha rallentato la crescita degli abbonati di Netflix rispetto al boom al culmine della pandemia dello scorso anno.

(Reuters)-Netflix Inc (NASDAQ:) martedì ha previsto che l’aumento degli abbonati paganti nel terzo trimestre è stato inferiore alle stime di Wall Street, poiché il gigante dei media in streaming deve affrontare una forte concorrenza da parte di giocatori con tasche profonde e rimane in L’impeto a casa è indebolito.

