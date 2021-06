L’Australia afferma che la pandemia colpirà i bilanci del governo e la popolazione nei prossimi 40 anni Reuters

L’anno scorso, dopo la pandemia, il primo ministro Scott Morrison ha rinunciato all’ossessione del governo per gli avanzi di bilancio e ha annunciato un piano di stimolo fiscale su larga scala che ha portato a un disavanzo record per l’anno fiscale 2020/21.

Il rapporto affermava: “La crisi economica associata alla pandemia di COVID-19 ha posto richieste significative alle finanze pubbliche in Australia e in tutto il mondo”.

Il rapporto interdecadale 2021 del governo australiano prevede che il bilancio rimarrà in deficit per almeno i prossimi 40 anni, il che è in contrasto con la retorica di lunga data “debito e disastro” della coalizione nazionale-partito liberale al potere.

© Reuters. Il 26 giugno 2021, un uomo che indossava una maschera protettiva ha attraversato il centro della città il primo giorno di un blocco di due settimane per frenare la diffusione della malattia da coronavirus (COVID-19) a Sydney, in Australia. REUTERS/Loren Elliott/Documenti

