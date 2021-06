L’Australia intensifica gli sforzi per il vaccino per fermare l’epidemia di COVID-19 Reuters

La polizia del New South Wales ha multato 44 persone per aver violato l’ordine di soggiorno a casa, tra cui un paio di persone nude che prendono il sole che hanno perso la strada dopo essere state spaventate da un cervo in un parco nazionale.

Il primo ministro Scott Morrison ha incontrato i leader statali e territoriali per discutere della situazione in cui più di 20 milioni di australiani, circa l’80% della popolazione totale, sono sottoposti a qualche forma di blocco o restrizioni legate al coronavirus.

© Reuters. Il 28 giugno 2021, per frenare la diffusione dell’epidemia di coronavirus (COVID-19) a Sydney, in Australia, un pedone ha attraversato un incrocio vuoto nel centro della città durante il pendolarismo mattutino. REUTERS/Loren Elliott

