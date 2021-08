L’australiana Macquarie acquisisce una quota di maggioranza di Southern Water per 1 miliardo di sterline

Iscriviti a myFT Daily Digest e diventa la prima persona a conoscere le novità di Southern Water Co., Ltd.

Aggiornamento di Southern Water Co., Ltd.

La banca di infrastrutture australiana Macquarie ha acquisito una quota di maggioranza in Southern Water per oltre 1 miliardo di sterline, poche settimane dopo l’acquisizione della società idrica britannica Multa record di 90 milioni di sterline Scaricare deliberatamente miliardi di litri di acque reflue non trattate nei fiumi e negli oceani.

Southern Water, che fornisce acqua e tratta le acque reflue a 4,7 milioni di persone nel Kent, nel Sussex, nell’Hampshire e nell’isola di Wight, ha dovuto affrontare pressioni finanziarie ed è una delle aziende più indebitate del settore. La transazione comporterà l’investimento di Macquarie di oltre 1 miliardo di sterline in azioni.

L’investimento di Macquarie diluirà le azioni degli azionisti esistenti, comprese società di private equity, banche e fondi infrastrutturali, ma l’importo specifico non è stato divulgato.

Southern Water ha affermato che l’operazione consentirà di investire 2 miliardi di sterline nei prossimi quattro anni, o circa 1.000 sterline per proprietà nel suo bacino di utenza, per migliorare Impianto di trattamento delle acque reflue, Stazioni di pompaggio e condotte.

La società è stata multata di 90 milioni di sterline a luglio per aver scaricato da 16 a 21 miliardi di litri di acque reflue (equivalenti a 7.400 piscine olimpioniche) tra il 2010 e il 2015. Il giudice ha descritto il caso come un ambiente “scioccante e di totale disprezzo”.

L’UNEP sta conducendo un’altra indagine su incidenti di inquinamento dopo il 2015, ma non ha ancora presentato alcuna accusa penale.

Macquarie è uno dei maggiori investitori infrastrutturali al mondo e possiede quote della rete di distribuzione di gas naturale Cadent e della società britannica di telecomunicazioni in fibra ottica KCOM. Tra il 2006 e il 2017, è stato il più grande investitore in Thames Water, la più grande compagnia idrica del Regno Unito, ed è stata ampiamente colpita dal ritiro di milioni di sterline di dividendi quando la società di servizi pubblici era alle prese con perdite e problemi di inquinamento.

Come parte della transazione Southern Water, Macquarie e altri investitori si sono impegnati a ottenere un rendimento da dividendi inferiore al 4% nei prossimi quattro anni.

Leigh Harrison, Head of Infrastructure and Physical Assets di Macquarie, ha dichiarato: “Southern Water ha bisogno di investimenti significativi per migliorare le sue operazioni e le prestazioni ambientali, nonché la sua salute finanziaria. Senza di essa, l’azienda non sarebbe in grado di soddisfare le aspettative”.

Ha detto Keith Lough, presidente di Southern Water. “L’investimento di 1 miliardo di sterline in Southern Water e nel suo gruppo ha rafforzato il nostro bilancio, consentendo a Southern Water di aumentare i suoi investimenti nella nostra rete e accelerare i piani di trasformazione che abbiamo implementato”.

Dal 2007, Southern è di proprietà di un consorzio di investitori in infrastrutture, tra cui UBS Asset Management e JP Morgan Asset Management. Ha una complessa struttura multistrato e la sua capogruppo è Greensands Holdings, che è costituita a Jersey.

Il regolatore britannico Ofwat ha accolto con favore l’accordo: “Il nuovo investitore riconosce che le attuali prestazioni di Southern Water sui suoi clienti e sull’ambiente non sono abbastanza buone e si è impegnato a investire pesantemente”.

Kate Bayliss, assistente di ricerca presso il Dipartimento di Economia della Soas University di Londra, ha affermato che la notizia è “scioccante” perché Macquarie ha “fornito agli azionisti durante i suoi dieci anni come proprietario di Thames Water Architects enormi somme di denaro”.

“L’acqua è un servizio pubblico essenziale che deve essere adeguatamente protetto a vantaggio di tutti gli utenti, non [used by] Un bene privato che genera profitti per gli azionisti”, ha detto.