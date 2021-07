L’australiana Telstra negozia la filiale del Pacifico di Digicel di Denis O’Brien

Share it

Telstra ha collaborato con il governo australiano per prendere in considerazione l’offerta per l’attività nel Pacifico di Digicel Group, un fornitore di telefoni cellulari carico di debiti controllato dal miliardario irlandese Denis O’Brien.

La più grande compagnia di telecomunicazioni australiana ha dichiarato lunedì di aver negoziato con Digicel una “potenziale transazione”, che secondo gli analisti è stata motivata dal desiderio di Canberra di impedire alla Cina di fare offerte per le attività del Pacifico di quest’ultima.

Telstra ha dichiarato: “Le discussioni non sono ancora state completate, se la transazione continuerà”, aggiungendo che sta rispondendo a un rapporto del Sydney Morning Herald che suggerisce che la società di telecomunicazioni sta preparando un’offerta di 2 miliardi di dollari australiani (740 milioni di dollari).

Telstra ha dichiarato che Canberra si è inizialmente avvicinata per fornire consulenza tecnica a Digicel Pacific, che opera in Papua Nuova Guinea, Fiji, Nauru, Samoa, Tonga e Vanuatu.

Se la transazione continua, la società ha affermato che riceverà supporto finanziario e strategico per la gestione del rischio dal governo australiano.

Canberra non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

L’analista di Morningstar Brian Han ha affermato che l’acquisizione di Digicel Pacific avrà un impatto finanziario limitato su Telstra, ma potrebbe avere un impatto strategico più ampio sulle società che perseguono una strategia di “semplificazione”.

“A un livello più ampio [this is] Questo è un importante banco di prova per Telstra, che può bilanciare la necessità di diventare un “amico” del governo con il pericolo di diventare un “sottoscrittore” quando sorgono minacce alla sicurezza delle comunicazioni nazionali”, ha affermato Han.

Canberra sta resistendo all’espansione delle società infrastrutturali cinesi nel Pacifico, che è una regione all’interno della sfera di influenza dell’Australia.

L’ambasciata cinese non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Nel 2018 il governo distribuzione 137 milioni di dollari australiani sono stati utilizzati per cofinanziare la costruzione di un cavo di telecomunicazioni di 4.000 chilometri verso le Isole Salomone per impedire all’operatore cinese Huawei di consegnare il contratto.

I media australiani hanno riferito che China Mobile potrebbe fare un’offerta per Digicel, ma non è stato confermato pubblicamente.

“Garantire che queste attività mantengano caratteristiche non cinesi è nell’interesse della politica estera”, ha affermato Ian Martin, analista della società di ricerca indipendente New Street Research.

Rispettati

“Il rischio per Telstra è che si tratti di un compito gestionale molto complesso che si occupa di cinque o sei diversi governi. [across the Pacific],” Lui dice.

Telstra ha affermato che nei 12 mesi terminati a dicembre, l’EBITDA di Digicel Pacific è stato di 235 milioni di dollari USA.

Digicel Pacific è una filiale di Digicel Group Holdings, fondata da Digicel Group Holdings nel 2001 O’BrienIl gruppo è attivo in 32 mercati nei Caraibi, America Centrale e Asia Pacifico ed è sotto pressione per ridurre il suo debito totale di 5,4 miliardi di dollari.

Secondo un rapporto di Fitch Ratings, lo scorso anno la società è stata costretta a ristrutturare il proprio debito a causa di sfide operative come il calo delle entrate della telefonia mobile e il deprezzamento delle valute operative.

Fitch prevede che le entrate di Digicel aumenteranno da 2,2 miliardi di dollari nel 2021 a 2,4 miliardi di dollari nel 2024.