L’autorità per l’aviazione afghana raccomanda che gli aerei in transito deviino le loro rotte

Anche i voli commerciali che si preparano ad atterrare in Afghanistan sono colpiti dal caos terrestre. La compagnia aerea ha dichiarato sul suo sito web che Emirates ha sospeso i voli per Kabul, la capitale dell’Afghanistan, fino a nuovo avviso.

(Reuters)-L’Autorità per l’aviazione civile afghana (ACAA) ha dichiarato lunedì che lo spazio aereo di Kabul è stato rilasciato ai militari e ha raccomandato il dirottamento degli aerei in transito. Secondo l’avviso dato ai piloti sul suo sito web, ha accelerato la conversione di alcuni percorsi.

© Reuters. Foto del file: Un aereo passeggeri della United Airlines è decollato il 6 dicembre 2019 all’aeroporto internazionale di Newark Liberty nel New Jersey, USA, con New York City come sfondo. REUTERS/Chris Helgren 2/3

