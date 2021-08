Lavinia Osbourne ha affermato che NFT può essere un buon modo per attirare le donne nella criptovaluta

Sebbene la pandemia in corso abbia messo le persone in molti paesi in difficoltà finanziarie – che si tratti di disoccupazione, incapacità di andare in banca di persona o altri problemi – Osborne ha detto a Cointelegraph che una volta che sono state costrette, questo incidente potrebbe aver spinto molte donne a usare la crittografia e blockchain continuano ad avanzare da altre professioni. Ha affermato che la recente proliferazione di token non fungibili (NFT) e la copertura mediatica hanno reso le criptovalute “più rilevanti” per molte persone nel campo delle arti e in altri campi creativi.

Secondo Lavinia Osbourne, fondatrice e conduttrice della Female Blockchain Conference, le donne stanno cercando un modo per entrare in campi dominati dagli uomini come criptovalute e blockchain, e potrebbero essere attratte da token insostituibili.

