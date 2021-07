Lavora come pianificatore finanziario

Come lavoro Pianificatore finanziario, Chiamato anche individuo consulente finanziario, Fornire opportunità di collaborazione diretta con clienti e aziende per comprendere i principi di base della gestione finanziaria personale.

I pianificatori finanziari consigliano i clienti su come raggiungere i loro obiettivi finanziari. Alcuni pianificatori finanziari forniscono servizi di pianificazione completi senza consulenza, mentre altri forniscono servizi sia di pianificazione che di transazione.

I pianificatori finanziari di solito lavorano per grandi compagnie di investimento o assicurazioni, ma alcuni operano in modo indipendente. Indipendentemente dalla struttura del servizio o dall’ambiente in cui lavorano, tutti i pianificatori finanziari hanno descrizioni di lavoro simili.

Punti chiave I pianificatori finanziari o i consulenti finanziari lavorano direttamente con clienti e aziende per aiutarli a navigare nel mondo della finanza personale.

I pianificatori finanziari aiutano i loro clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari, dal risparmio all’investimento fino alla pianificazione della pensione.

I pianificatori finanziari di solito lavorano per grandi società di investimento o compagnie assicurative, ma possono anche operare in modo indipendente al di fuori dell’azienda.

I requisiti educativi per diventare un pianificatore finanziario non sono rigidi. Di solito è sufficiente una laurea; tuttavia, un MBA e un’ulteriore certificazione possono aiutarti a trovare un lavoro.

I pianificatori finanziari devono completare gli esami di licenza in base alle loro aree di interesse, come la serie 7 e la serie 66.

descrizione del lavoro

I pianificatori finanziari lavorano con individui, famiglie e aziende per aiutare questi clienti a comprendere la loro situazione finanziaria e come raggiungere i loro obiettivi finanziari a breve e lungo termine.

Il cliente fornisce informazioni finanziarie rilevanti durante il colloquio iniziale e risponde a domande sul suo reddito annuo totale. Obblighi di debito, Spese mensili non correlate a debiti, investimenti correnti, saldi dei conti di risparmio, passività fiscali e piani assicurativi. I pianificatori finanziari analizzeranno queste informazioni e forniranno suggerimenti realistici e significativi basati sullo stato finanziario e sugli obiettivi del cliente.

I pianificatori finanziari discutono con i clienti di molti argomenti di finanza personale, tra cui la gestione del debito, gli obiettivi e le strategie di risparmio e i budget personali e familiari. Discutono anche strategie di investimento, Pianificazione Considerazione dei fattori, pianificazione della protezione attraverso l’assicurazione e la pensione Strategia di accumulo e distribuzione.

I pianificatori finanziari possono fornire informazioni sull’efficienza fiscale, ma di solito non elaborano le dichiarazioni dei redditi. I pianificatori finanziari che lavorano con clienti aziendali o istituzionali possono analizzare e fornire indicazioni su argomenti quali flusso di cassa, reddito previsto, gestione del debito o benefici per i dipendenti. Ciascuno di questi aspetti svolge un ruolo nella situazione finanziaria complessiva di un individuo o di un’azienda, quindi i pianificatori finanziari possono avere un impatto significativo sul futuro finanziario del cliente.

La prospezione è il processo di ricerca di nuovi clienti e una parte importante del lavoro dei pianificatori finanziari.Spesso coinvolge Connettiti con altri professionisti maturi, Ad esempio CPA (CPA) o avvocato esperto in pianificazione successoria. I pianificatori finanziari possono anche partecipare a eventi sociali o di beneficenza e stabilire connessioni. Il processo di prospezione può garantire che i pianificatori finanziari stabiliscano relazioni con i clienti, mantenendo così un alto tasso di fidelizzazione.

Istruzione e formazione

Il percorso di carriera nella pianificazione finanziaria non richiede alcuna istruzione superiore formale, ma è raccomandata una laurea. Una laurea come un Master of Business Administration (MBA) incentrata sulla finanza o sul marketing può essere utile per le persone che desiderano creare una società di pianificazione finanziaria. Tuttavia, il successo non richiede una laurea.

I pianificatori finanziari devono anche possedere determinate licenze per consigliare e implementare specifici titoli o transazioni assicurative. Le licenze dei titoli di solito includono la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) Serie 7, Per testare la conoscenza del settore dei titoli e di alcune transazioni relative agli investimenti, inclusa la vendita di rendite variabili, opzioni, titoli di stato, obbligazioni municipali e titoli aziendali.

Autorità di vigilanza finanziaria 66 serie Potrebbe anche essere richiesta una licenza, che è l’esame della North American Securities Administrators Association (NASAA). Ogni licenza FINRA ha requisiti di formazione continua per mantenere una buona reputazione tra le agenzie di regolamentazione.

Altre certificazioni possono aiutare a far avanzare una carriera nella pianificazione finanziaria.Ad esempio, il settore finanziario e i potenziali clienti tengono Promotore finanziario registrato (CFP) designato ad alta priorità. Un diploma di laurea, Un teso esame di sei ore, E hanno bisogno di continuare gli studi per ottenere il titolo CFP.

abilità

I pianificatori finanziari di successo stabiliranno rapidamente solide relazioni con i clienti. Stabilire connessioni con gli altri è necessario sia per il networking professionale che per la fidelizzazione dei clienti. Allo stesso modo, i clienti devono fidarsi dei propri pianificatori finanziari affinché tengano conto dei loro migliori interessi.

Quando i pianificatori finanziari avranno una profonda comprensione e passione per la finanza personale, prospereranno. Quando si formulano e si implementano piani finanziari, sono in gioco diversi fattori e i pianificatori finanziari devono essere competenti in argomenti finanziari. Inoltre, i pianificatori finanziari devono essere in grado di interpretare in modo significativo i dati finanziari dei clienti. I pianificatori finanziari di maggior successo possono analizzare e conservare grandi quantità di informazioni.

stipendio

Secondo i dati di Glassdoor, a luglio 2021, lo stipendio base medio per i pianificatori finanziari negli Stati Uniti è di circa $ 67.775. Tuttavia, la maggior parte del reddito annuo dei pianificatori finanziari deriva da una combinazione di servizi di pianificazione a pagamento e commissioni sui prodotti, come la vendita di titoli di investimento, rendite, assicurazioni sulla vita o invalidità e fondi comuni di investimento o Fondo quotato in borsa (ETF). Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, a maggio 2020 (gli ultimi dati disponibili), la retribuzione totale dei pianificatori finanziari varia da circa 44.100 dollari a oltre 208.000 dollari.

Lo stipendio medio annuo dei consulenti finanziari personali nel 2020 è di $ 89.330.

I pianificatori finanziari che lavorano per società di investimento o compagnie assicurative più grandi possono guadagnare commissioni inferiori rispetto ai pianificatori finanziari che gestiscono le proprie società.Tuttavia, i suoi vantaggi Piano di partecipazione agli utili, I sussidi per l’assicurazione sanitaria e il rimborso per l’istruzione possono compensare le minori spese di commissione nel tempo.

Linea di fondo

I pianificatori finanziari aiutano le persone a raggiungere i propri obiettivi finanziari, inclusi risparmi, investimenti e piani previdenziali, che possono essere una carriera gratificante. Per diventare un pianificatore finanziario, le persone devono dimostrare conoscenza del settore e conoscenza personale della gestione finanziaria e dimostrare abilità sociali.

I requisiti accademici per diventare un pianificatore finanziario non sono elevati, una laurea è sufficiente e titoli e certificati più elevati possono aiutare a costruire una carriera più solida.

A seconda della regione e del tipo di azienda in cui lavora un pianificatore finanziario, lo stipendio può variare notevolmente; tuttavia, nella maggior parte dei casi, diventare un pianificatore finanziario può essere una carriera redditizia.